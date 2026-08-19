Eduardo estuvo muerto durante una hora a causa de un infarto: "Estaba en paz, no echaba de menos la vida"

El 3 de febrero de 2025, Eduardo sufrió un infarto cuando regresaba a casa después de jugar un partido de tenis. Tras sentir un fuerte desgarro en el pecho y quedarse sin respiración, tuvo que desviarse al Hospital Universitario de Fuenlabrada, donde fue atendido de urgencia. Poco después perdió el conocimiento y, según recuerda, no volvió a despertar hasta encontrarse en la UCI rodeado de su familia "No sabía que había pasado, pensé en un accidente de tráfico", asegura.

Eduardo asegura que permaneció aproximadamente 65 minutos sin vida mientras los médicos intentaban reanimárle "Los médicos me decían que se sentía un aura positiva". Una vez estabilizado, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital 12 de Octubre, donde podían realizarle la intervención que necesitaba. Durante el trayecto entre ambos hospitales sufrió una segunda parada cardíaca, y tuvo una sensación de ver desde arriba y fuera de su cuerpo, una ambulancia con un coche de policía por delante y por detrás.

Durante esa experiencia, Eduardo recuerda haber estado en una especie de tribunal. A su lado se encontraba su abuelo, fallecido hace más de veinte años, mientras otras personas parecían decidir si debía quedarse allí o regresar a la vida. Finalmente, le comunicaron que tenía que volver. El protagonista recuerda que no tenía fuerzas para hacerlo "Sentía que no podía, me dolía todo el cuerpo" y afirma que sintió como su abuelo le empujó con una especie de viento que le hizo regresar. "Fue una experiencia muy corta pero se sentía muy real" y "Estaba en paz, no echaba de menos la vida".

Al despertar, Eduardo sorprendió a su familia al preguntar si había llegado escoltado por la Policía, algo que no podía saber conscientemente. Más tarde descubrió que durante el traslado había sufrido otra parada cardíaca. Para él, esa coincidencia reforzó la idea de que lo vivido durante su inconsciencia podía estar relacionado con lo que sucedía en el mundo real, interpretándolo como una posible experiencia cercana a la muerte.

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