¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

Parecía que Chancla iba a estar sola en esta edición de Mask Singer; sin embargo, no ha tardado en encontrar su par para brillar al ritmo veraniego en el escenario. Una dupla que complica a las cosas a los investigadores, quienes tienen que adivinar por partida doble.

Está claro que dos son mejor que uno y la pista adicional de Chanclas recalca precisamente esta afirmación. “Como gran equipo que hacemos, nos encanta ganar a todo”, dicen. Acto seguido, Ruth Lorenzo lanza su teoría al oído de Ana Milán, quien se deja convencer por su compañera: Silvia Abril y Andreu Buenafuente.

Boris Izaguirre, por su parte, ha optado por unirlos no por su carrera, sino por su nombre. Para el periodista, Miguel Ángel Silvestre y Miguel Ángel Muñoz son el calzado más carismático de la televisión; recuperando aquello de las alfombras rojas de las que presumía Chancla en las pistas iniciales.

Las investigaciones han continuado y, a pesar de estar de acuerdo en un principio con Ruth, Ana Milán ha apostado por los Hombres G; concretamente por David Summers y Rafael Muñoz. Mientras que Juan y Medio es el único que ha recuperado su pista extra y lleva su teoría a los toros: Francisco Rivera y su hermano Cayetano. ¿Te animas a hacer tus apuestas? ¡Mira el vídeo de nuevo para analizar cada detalle!