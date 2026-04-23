Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Samantha Fox se escondía tras la máscara de Labios

Investigación | Programa 3

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

Chanclas ha encontrado a su pareja. Ahora es el turno de los investigadores para encontrar a las celebridades bajo estas máscaras.

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Parecía que Chancla iba a estar sola en esta edición de Mask Singer; sin embargo, no ha tardado en encontrar su par para brillar al ritmo veraniego en el escenario. Una dupla que complica a las cosas a los investigadores, quienes tienen que adivinar por partida doble.

¡Son dos! Chanclas se convierten en el dúo favorito de Mask Singer con ‘La chica del bikini azul’

Está claro que dos son mejor que uno y la pista adicional de Chanclas recalca precisamente esta afirmación. “Como gran equipo que hacemos, nos encanta ganar a todo”, dicen. Acto seguido, Ruth Lorenzo lanza su teoría al oído de Ana Milán, quien se deja convencer por su compañera: Silvia Abril y Andreu Buenafuente.

Boris Izaguirre, por su parte, ha optado por unirlos no por su carrera, sino por su nombre. Para el periodista, Miguel Ángel Silvestre y Miguel Ángel Muñoz son el calzado más carismático de la televisión; recuperando aquello de las alfombras rojas de las que presumía Chancla en las pistas iniciales.

Las investigaciones han continuado y, a pesar de estar de acuerdo en un principio con Ruth, Ana Milán ha apostado por los Hombres G; concretamente por David Summers y Rafael Muñoz. Mientras que Juan y Medio es el único que ha recuperado su pista extra y lleva su teoría a los toros: Francisco Rivera y su hermano Cayetano. ¿Te animas a hacer tus apuestas? ¡Mira el vídeo de nuevo para analizar cada detalle!

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

¡Son dos! Chanclas se convierten en el dúo favorito de Mask Singer con ‘La chica del bikini azul’

Lo nunca visto en Mask Singer: ¡Chanclas se convierte en dúo en plena actuación!

Chanclas busca su pareja en las pistas de Mask Singer: “Es un soltero de oro”

Chanclas busca su pareja en las pistas de Mask Singer: “Es un soltero de oro”

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios
Desenmascaramiento

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

Juan y Medio se pierde con las influencers y sigue afirmando que Chihuahua es Paulina Rubio
Investigación | Programa 3

Juan y Medio se pierde con las influencers y sigue afirmando que Chihuahua es Paulina Rubio

Chihuahua, más deslumbrante que nunca en Mask Singer con ‘Can’t get you out of my head’
Actuación | Programa 3

Chihuahua, más deslumbrante que nunca en Mask Singer con ‘Can’t get you out of my head’

Chihuahua avisaba de que de venía a “deslumbrar” en Mask Singer y vaya si lo ha conseguido con esta divina segunda actuación.

¿Una influencer? Chihuahua se reinventa con sus nuevas pistas de Mask Singer
Pistas | Programa 3

¿Una influencer? Chihuahua se reinventa con sus nuevas pistas de Mask Singer

Si en su debut en Mask Singer Chihuahua afirmaba trabajar como actriz, ahora la máscara más chic se convierte en toda una influencer.

Ruth Lorenzo, al límite, amenaza con delatador frente a Labios: “Yo sé quién es”

Ruth Lorenzo, al límite, amenaza con delatador frente a Labios: “Yo sé quién es”

El fuego rodea a Labios y desata la locura en Mask Singer con ‘Titanium’

El fuego rodea a Labios y desata la locura en Mask Singer con ‘Titanium’

Labios, más atareada que nunca en las nuevas pistas de Mask Singer: “Lista para comerme el escenario a besos”

Labios, más atareada que nunca en las nuevas pistas de Mask Singer: “Lista para comerme el escenario a besos”

Publicidad