Ana Obregón se emociona al recordar a su amiga Lina Morgan: "Nunca habrá nadie como ella"

Ana Obregón compartió proyecto con Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares, una etapa en la que, entre rodajes y las dificultades personales que atravesaba cada una, ambas consiguieron establecer una estrecha relación hasta convertirse en un importante apoyo mutuo. Por aquel entonces, Morgan afrontaba un cáncer de garganta, mientras que Obregón atravesaba su separación de Alessandro Lequio.

"Es que la veo y es como si estuviera aquí", asegura emocionada la colaboradora, que recuerda a Morgan con enorme cariño. "Nunca habrá nadie como Lina", afirma, convencida de que es "imposible" que vuelva a existir una artista como ella. Ana llegó incluso a preguntarle cómo era posible que nunca hubiera recibido un Goya, dada su enorme capacidad para hacer reír, y la consideraba su maestra. Morgan le respondía: "No te preocupes, yo tengo un Goya cada tarde en el teatro", en referencia al cariño y reconocimiento que recibía de su público.

Mientras Ana atravesaba una etapa complicada por su separación, comenzó a notar que Lina llevaba varios días más triste de lo habitual. "No sabía que estaba enferma", reconoce, aunque admite que "la veía diferente". Finalmente, decidió preguntarle directamente: "¿Estás bien?". Morgan le respondió con sinceridad: "Pues no, tengo un cáncer de garganta". A pesar de la gravedad de la situación, Ana recuerda que Lina afrontó la enfermedad con un enorme coraje y una valentía que nunca olvidará.

Obregón también recuerda que no pudo despedirse de ella porque Lina, durante sus últimos momentos, no quería recibir visitas. "Lo acepté", explica Ana, quien entendió cuál era su situación y respetó su decisión. "Aunque me doliera porque quería abrazarla, lo entendí", reconoce emocionada al recordar a una de las personas que más huella dejó en su vida.

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