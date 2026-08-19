Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Alquila un apartamento de ensueño y se encuentra con una vivienda llena de suciedad y deficiencias

Laura tuvo que pasar cinco días de sus vacaciones en un apartamento por el que pagó 1620 euros y que se encontraba en condiciones deplorables. Desde la inmobiliaria no entienden las quejas que tiene la familia.

Cullera

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Laura Jarandilla creía haber alquilado un apartamento de ensueño para pasar sus vacaciones de agosto en Cullera. Sin embargo, al llegar junto a su familia se llevaron una desagradable sorpresa al comprobar que las condiciones de salubridad de la vivienda dejaban mucho que desear. Indignados, comenzaron a grabar diferentes rincones del apartamento en los que encontraron suciedad, humedades, insectos en los muebles y en el extractor del aire, además de boquetes en las terrazas y paredes deterioradas.

Tras ponerse en contacto con la inmobiliaria y acudir personalmente a hablar con sus responsables, Laura asegura que "quitaban importancia a la situación". Según explica, llegaron incluso a decirles que "teníamos que asumir que en una zona de costa es normal la humedad". La familia reclamó una solución ante unas condiciones que, según denuncian, no se correspondían con las imágenes que habían visto antes de alquilar el apartamento.

La solución que les ofreció la inmobiliaria fue realojarlos en otro apartamento, aunque durante menos días. El problema, según Laura, es que la familia perdería el dinero correspondiente a los cinco días que ya habían pagado y no habían podido disfrutar. Para poder comenzar de nuevo sus vacaciones y disfrutar del alojamiento durante los días previstos inicialmente, tendrían que abonar más dinero.

Desde el programa hemos podido hablar con la inmobiliaria para conocer su versión sobre lo ocurrido. Su respuesta ha generado todavía más indignación en Laura: "Esta chica pagó por una cueva y encima le hemos tenido que dar un palacete". La afectada considera estas palabras "indignantes" y responde: "Si para ellos es una cueva, que pongan en el anuncio que es una cueva". Laura reclama que las fotografías utilizadas en el anuncio reflejen fielmente el estado real de la vivienda para evitar que otros clientes se encuentren con una situación similar.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cullera

Alquila un apartamento de ensueño y se encuentra con una vivienda llena de suciedad y deficiencias

León

Alerta en Hinojosa de San Vicente ante el posible avistamiento de un león con una "melena enorme"

Terremoto

La cadena de terremotos obliga a los vecinos de Granada a abandonar sus casas: "Tengo una ansiedad horrible"

Hablan los hermanos del menos asesinado en Isla Cristina
ISLA CRISTINA

Los hermanos de Hugo, el menor asesinado en Isla Cristina: "Solo fue al kiosco y se lo llevaron por delante"

Juan Tamariz
En directo

Esta tarde en YAS Verano, despedimos a Juan Tamariz, el mago inolvidable

Jorge Bragner, empresario en contra del 'beachworking'.
¿Beachworking?

"Agosto en España es inexistente, somos muy disfrutones": las críticas de un empresario al teletrabajo en verano

El empresario Jorge Bragner cuestiona que teletrabajar desde la playa sea compatible con la productividad y critica el mercado laboral español, que considera que se ha convertido en "una guardería empresarial".

José María Camarero, periodista especializado en economía, explica las subidas en el precio de la luz
SUBIDA LUZ

El sablazo de la factura de la luz: "Cada grado que bajemos el aire acondicionado consumiremos un 8% más de luz"

Encender el aire acondicionado, poner una lavadora o incluso utilizar el horno puede convertirse este verano en un nuevo quebradero de cabeza para los hogares españoles. El precio de la electricidad vuelve a poner en alerta a las familias, que buscan fórmulas para reducir una factura que amenaza con superar los 100 euros.

Dónde es más barato ver el eclipse de 2027

¿Pagarías 10.000 euros por ver un minuto de eclipse total? Estos son los lugares más baratos para ver el fenómeno en 2027

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Las asociaciones militares denuncian la explotación en Ceuta

"No somos máquinas, no somos robots": los militares denuncian su situación en Ceuta y las indicaciones ante los brotes de sarna

Publicidad