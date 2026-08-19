Alquila un apartamento de ensueño y se encuentra con una vivienda llena de suciedad y deficiencias

Laura Jarandilla creía haber alquilado un apartamento de ensueño para pasar sus vacaciones de agosto en Cullera. Sin embargo, al llegar junto a su familia se llevaron una desagradable sorpresa al comprobar que las condiciones de salubridad de la vivienda dejaban mucho que desear. Indignados, comenzaron a grabar diferentes rincones del apartamento en los que encontraron suciedad, humedades, insectos en los muebles y en el extractor del aire, además de boquetes en las terrazas y paredes deterioradas.

Tras ponerse en contacto con la inmobiliaria y acudir personalmente a hablar con sus responsables, Laura asegura que "quitaban importancia a la situación". Según explica, llegaron incluso a decirles que "teníamos que asumir que en una zona de costa es normal la humedad". La familia reclamó una solución ante unas condiciones que, según denuncian, no se correspondían con las imágenes que habían visto antes de alquilar el apartamento.

La solución que les ofreció la inmobiliaria fue realojarlos en otro apartamento, aunque durante menos días. El problema, según Laura, es que la familia perdería el dinero correspondiente a los cinco días que ya habían pagado y no habían podido disfrutar. Para poder comenzar de nuevo sus vacaciones y disfrutar del alojamiento durante los días previstos inicialmente, tendrían que abonar más dinero.

Desde el programa hemos podido hablar con la inmobiliaria para conocer su versión sobre lo ocurrido. Su respuesta ha generado todavía más indignación en Laura: "Esta chica pagó por una cueva y encima le hemos tenido que dar un palacete". La afectada considera estas palabras "indignantes" y responde: "Si para ellos es una cueva, que pongan en el anuncio que es una cueva". Laura reclama que las fotografías utilizadas en el anuncio reflejen fielmente el estado real de la vivienda para evitar que otros clientes se encuentren con una situación similar.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas