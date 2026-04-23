¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

En Mask Singer pasan cada noche cosas mágicas. Hemos tenido desenmascaramientos increíbles, famosos internacionales, estrellas nacionales totalmente imprevisibles... incluso famosos cazados por nuestros investigadores. Pero lo de la tercera gala de esta quinta temporada quedará para la historia.

Primero, porque durante su actuación Chancla se convirtió en Chanclas, sacando a un compañero en plena actuación para sorpresa de todos. El estupor fue tan grande, que el público quiso saber quién estaba debajo de una de las máscaras más carismáticas de la edición.

Así que, después de volver a todos locos con su desdoblamiento y su versión de La chica del bikini azul, nuestras Chanclas tuvieron que desenmascararse y revelar su identidad. Y llegó otro bombazo.

Bajo la máscara no había ninguna persona famosa, ni nacional ni internacional, sino que estaban las dos hormigas más famosas de la televisión. Nada menos que Trancas y Barrancas aparecieron en el escenario.

Las hormigas se mostraron así por primera vez fuera de su casa, El Hormiguero de Pablo Motos y dejaron a todos anonadados con su capacidad para camuflarse bajo Chanclas.

Lógicamente, con una sorpresa así, nuestros investigadores se han quedado lejos de adivinar su identidad. Y es que en Mask Singer nunca dejan de pasar cosas extraordinarias.