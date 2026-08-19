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AlaZ | 19 de agosto

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

La decisión del madrileño ha dejado en el aire el desenlace del duelo, que se ha decidido en el último turno de David buscando la remontada.

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Plantarse es una decisión no siempre fácil en Pasapalabra cuando hay un gran bote en juego, de 916.000 euros en este programa. Javier ha decidido confiar en sus 22 aciertos y evitar los fallos, pese a haber pensado mucho las respuestas que le faltaban. “He hecho bien”, ha reconocido después. Sin embargo, ha dejado el desenlace totalmente abierto ante un último turno de David lleno de suspense. Ha sido el broche a un programa inolvidable para el madrileño porque ha bailado por primera vez, incapaz de negarse ante Torito, y ha acabado por los suelos y hasta despeinado.

Vídeo: Momento 1

En este AlaZ ha habido grandes jugadas en ambos atriles. Javier ha arrancado con nueve aciertos, pero David ha dado la réplica justo después con un jugadón de once. En cualquier caso, ha sido el más veterano de los dos quien ha subido el ritmo para completar la primera ronda con 22 aciertos. Después, ha especulado, mientras su rival se acercaba, hasta que se ha rendido a la evidencia de que lo mejor era plantarse.

La presión era para David, pero también la oportunidad de escribir un giro de guion. Para evitar una Silla Azul, necesitaba dos aciertos, un objetivo que ha tenido que pelear con mucha tensión porque ha dudado de la letra con la que arriesgarse. ¡Revive este impresionante AlaZ en el vídeo!

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