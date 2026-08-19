La madre de Hayden Panettiere señala a Brian Hickerson tras la muerte de su hija: "Llevábamos tiempo intentando librarnos de él"

La muerte de Hayden Panettiere sigue dejando nuevos detalles sobre los últimos momentos de la actriz y la complicada situación personal que atravesaba. Dos días después de su fallecimiento, su madre, Lesley Vogel, ha hablado públicamente por primera vez y ha puesto el foco directamente sobre Brian Hickerson, la polémica pareja intermitente de su hija.

"Esta persona que estaba en su vida, de la que llevábamos bastante tiempo intentando librarnos, estaba con ella cuando murió, y era Brian Hickerson", ha asegurado Vogel a NBC News. Según el informe policial, Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur, cuando los servicios de emergencia trataron de reanimar a Panettiere.

La madre de la actriz también ha reflexionado sobre los problemas que marcaron los últimos años de Hayden y sobre el impacto que tuvo crecer delante de las cámaras. "Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento... es una lucha, es una industria muy difícil y no es raro que, tristemente, terminen tomando el camino equivocado", ha explicado.

Hayden Panettiere y su madre Lesley Vogel | Gtres

La relación entre Panettiere y Hickerson había estado marcada durante años por graves episodios. Hickerson fue arrestado en varias ocasiones por incidentes relacionados con violencia doméstica y en 2021 cumplió una condena de cárcel derivada de cargos vinculados a agresiones contra la actriz. A pesar de ese historial y de que su entorno había mostrado preocupación por la relación, ambos habían vuelto a acercarse.

Vogel y su hija tampoco atravesaban su mejor momento. Ambas estaban distanciadas antes de la muerte de Hayden y su complicada relación había quedado expuesta públicamente después de que la actriz abordara en sus memorias algunos conflictos familiares y el papel que su madre había tenido en su carrera desde que era una niña.

La familia afronta ahora una nueva tragedia después de la muerte de Jansen Panettiere, hermano pequeño de Hayden, en 2023. "Ojalá hubiera podido ayudarla", ha lamentado Vogel al hablar de su hija. La investigación sobre la muerte de la actriz continúa abierta y, por el momento, la causa oficial no ha sido determinada.