Momia vuelve a brillar en Mask Singer al más puro estilo Kevin Bacon con ‘Footloose’

Momia abandonó su sarcófago en la primera gala de Mask Singer para demostrar que la edad no es un impedimento a la hora de darlo todo sobre un escenario. Ahora, en su segunda intervención, lo ha vuelto a hacer: No importan los miles de años que se tengan, si suena ‘Fooloose’ hay que bailar.

Ana Milán no ha podido contener la euforia cuando la máscara más antigua de todas pisaba fuerte al más puro estilo Kevin Bacon y ha animado sus pasos entre gritos desde la tribuna. Unos pasos que seguían la melodía de Kenny Loggins con un coro de bailarines de lujo, todos igual de entregados que su protagonista.

Los investigadores no lo van a tener nada fácil. Las pistas de Momia apuntan a un deportista; pero ¿quién se esconderá realmente debajo de tanta venda? Cualquier cosa puede ocurrir: lo único que está claro es que esta actuación es para verla una y otra vez. ¡Dale al play para bailar sin parar!