Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Sigue en directo la tercera gala, con nuevas máscaras y dos nuevos famosos desvelados

Actuación | Programa 3

Momia vuelve a brillar en Mask Singer al más puro estilo Kevin Bacon con ‘Footloose’

Si hay algo que Momia sabe hacer es, paradójicamente, mover el esqueleto y en su segunda actuación lo ha vuelto a demostrar.

Momia vuelve a brillar en Mask Singer al más puro estilo Kevin Bacon con ‘Footloose’

Publicidad

Momia abandonó su sarcófago en la primera gala de Mask Singer para demostrar que la edad no es un impedimento a la hora de darlo todo sobre un escenario. Ahora, en su segunda intervención, lo ha vuelto a hacer: No importan los miles de años que se tengan, si suena ‘Fooloose’ hay que bailar.

Ana Milán no ha podido contener la euforia cuando la máscara más antigua de todas pisaba fuerte al más puro estilo Kevin Bacon y ha animado sus pasos entre gritos desde la tribuna. Unos pasos que seguían la melodía de Kenny Loggins con un coro de bailarines de lujo, todos igual de entregados que su protagonista.

Los investigadores no lo van a tener nada fácil. Las pistas de Momia apuntan a un deportista; pero ¿quién se esconderá realmente debajo de tanta venda? Cualquier cosa puede ocurrir: lo único que está claro es que esta actuación es para verla una y otra vez. ¡Dale al play para bailar sin parar!

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Momia vuelve a brillar en Mask Singer al más puro estilo Kevin Bacon con ‘Footloose’

Momia vuelve a brillar en Mask Singer al más puro estilo Kevin Bacon con ‘Footloose’

La lección magistral de Alejandro Amenábar a dos estudiantes de cine: así describe "el sueño de Hollywood"

La lección magistral de Alejandro Amenábar a dos estudiantes de cine: así describe "el sueño de Hollywood"

Marron hace alucinar a Elsa Pataky mostrando los glóbulos rojos en directo en una vena

Marron hace alucinar a Elsa Pataky mostrando los glóbulos rojos de las venas en directo

El accidente con pistolas entre Elsa Pataky y Pablo Motos: "Siendo policía y casi me matas"
EN EL HORMIGUERO

El accidente con pistolas entre Elsa Pataky y Pablo Motos: "Siendo policía y casi me matas"

El lado más personal de Elsa Pataky: "Es difícil ser madre"
En El Hormiguero

El lado más personal de Elsa Pataky: "Ser madre es el papel más difícil de la vida"

Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche
Imperdible

Las aventuras de Elsa Pataky con su hermano en Los Ángeles: de regalarle cajas de preservativos, a darle un coche

La actriz ha contado cómo vivió aquellos años en los que se fue a vivir al otro lado del mundo con su hermano.

¿Australia o Madrid? Los hijos de Elsa Pataki tienen claro dónde prefieren vivir
EN EL HORMIGUERO

¿Australia o Madrid? Los hijos de Elsa Pataki tienen claro dónde prefieren vivir

Elegir entre Madrid o Australia no es una decisión fácil. Sin embargo, los hijos de Elsa Pataki parecen tenerlo claro y así lo ha contado la actriz en El Hormiguero.

4-rosco22a

Suspense en El Rosco: empate a 22 aciertos entre David y Javier... ¿hasta el final?

3-venganza

La venganza de Lidia San José en La Pista... ¡gracias a su iPod!: “Ojo a la joven”

2-pleno

Alucinando con Iñaki Urrutia: a punto de firmar la visita perfecta a Pasapalabra

Publicidad