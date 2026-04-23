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MASK SINGER: Samantha Fox se escondía tras la máscara de Labios

Investigación | Programa 3

Boris, dispuesto a “hacer historia” en Mask Singer y señala a Amaia Montero como Troglodita

Troglodita ha abandonado las cavernas para conquistar el escenario de Mask Singer y Boris Izaguirre está convencido de quién se trata.

Boris, dispuesto a “hacer historia” en Mask Singer y señala a Amaia Montero como Troglodita

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Borja Tamayo
Publicado:

‘La reina’ de Lola Índigo ha viajado a la prehistoria y Troglodita ha sabido ganarse al público de Mask Singer. Una actuación en la que no ha necesitado a nadie para animar a los allí presentes, en especial a Boris Izaguirre, que no ha podido resistirse a acercarse al delatador.

Troglodita se convierte en ‘La reina’ de Lola Índigo en Mask Singer

“Voy a hacer historia”, ha dicho el presentador antes de dirigirse al pulsador. Juan y Medio ha evitado que actuara impulsivamente y, por suerte, ha podido conocer una pista extra antes de cometer una temeridad. “Mi belleza lleva siglos dando que hablar”, ha dicho la máscara; avivando más si cabe la euforia de Boris.

“Es Amaia Montero”, una teoría que, teniendo en cuenta sus pistas, sin duda encaja con la máscara. Ruth Lorenzo no coincide con su compañero y aboga por la Generación Z, concretamente por Aitana. Ana Milán deja de lado el arte y se pasa al deporte, señalando a la nadadora olímpica Gemma Mengual. Juan y Medio ha cerrado la investigaciones con el ritmo más caribeño y apuesta por Lucrecia.

Así, entre rosas, superestrellas, medallas y trenzas están las cosas. Todas las opciones son válidas y Troglodita podría ser la próxima máscara en descubrir su personalidad. Mientras, puedes dar play al vídeo de arriba para repasar cada detalle de las investigaciones.

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

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