Boris, dispuesto a “hacer historia” en Mask Singer y señala a Amaia Montero como Troglodita

‘La reina’ de Lola Índigo ha viajado a la prehistoria y Troglodita ha sabido ganarse al público de Mask Singer. Una actuación en la que no ha necesitado a nadie para animar a los allí presentes, en especial a Boris Izaguirre, que no ha podido resistirse a acercarse al delatador.

“Voy a hacer historia”, ha dicho el presentador antes de dirigirse al pulsador. Juan y Medio ha evitado que actuara impulsivamente y, por suerte, ha podido conocer una pista extra antes de cometer una temeridad. “Mi belleza lleva siglos dando que hablar”, ha dicho la máscara; avivando más si cabe la euforia de Boris.

“Es Amaia Montero”, una teoría que, teniendo en cuenta sus pistas, sin duda encaja con la máscara. Ruth Lorenzo no coincide con su compañero y aboga por la Generación Z, concretamente por Aitana. Ana Milán deja de lado el arte y se pasa al deporte, señalando a la nadadora olímpica Gemma Mengual. Juan y Medio ha cerrado la investigaciones con el ritmo más caribeño y apuesta por Lucrecia.

Así, entre rosas, superestrellas, medallas y trenzas están las cosas. Todas las opciones son válidas y Troglodita podría ser la próxima máscara en descubrir su personalidad. Mientras, puedes dar play al vídeo de arriba para repasar cada detalle de las investigaciones.