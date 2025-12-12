Antena3
El empresario Marcos de Quinto, sobre una posible moción de censura: "Tenemos razones más que de sobra"

Analizamos con el exdiputado de Ciudadanos la estabilidad del Gobierno y los últimos escándalos que rodean al PSOE.

Marcos de Quinto

Ana Gómez
¿Es el momento de que el Partido Popular presente una moción de censura? Esta ha sido la primera pregunta que le ha hecho Susanna Griso a Marcos de Quinto, empresario y exdiputado de Ciudadanos. Y su respuesta ha sido igual de directa. "Sí". De Quinto ha reconocido que es "es algo en lo que quiero dar la razón a Pedro Sánchez". Porque el empresario ha recordado lo que "Pedro Sánchez ha dicho en muchas ocasiones, o lo decía cuando él no gobernaba. Que el hecho de no tener presupuestos era motivo para convocar elecciones".

"Pedro Sánchez decía cuando él no gobernaba que no tener presupuestos era motivo para convocar elecciones"

Tras los escándalos que rodean al Gobierno y al PSOE las últimas semanas, el exdiputado de Ciudadanos aconseja a Pedro Sánchez: "Yo creo que él debe mirarse su hemeroteca" y asegura que "tenemos razones pero esta vez más que de sobra" para que el PP presente una moción de censura.

¿Final de ciclo?

"Esto es como en las óperas que de repente van a matar a uno, pero acaba no muriéndose, y sigue cantando", manifestaba Marcos de Quinto.

Marcos de Quintoademás augura para el Gobierno un final de ciclo, pero puntualiza que puede que sea largo: "Esto es como en las óperas que de repente van a matar a uno, pero acaba no muriéndose, y sigue cantando y sigue cantando y esto puede ser un problema gordo". El exdiputado de Ciudadanos señala como principal problema la falta de presupuestos: "Cuando no hay presupuestos no hay proyecto político. Porque un proyecto político sin que haya unos presupuestos que lo refuercen y respalden detrás no es nada".

"Un proyecto político sin que haya unos presupuestos que lo refuercen y respalden detrás no es nada"

El empresario asegura que "el único proyecto que tiene Sánchez es tener la llave de la caja y tener el control institucional que le puede permitir la impunidad".

La geometría variable

Eso sí, el empresario reconoce que Pedro Sánchez en "apoyos parlamentarios tiene cierta geometría variable" porque de momento" Junts no le está apoyando en los presupuestos pero tampoco creo que va a dejarle de apoyar si hubiera una moción de censura".

