¿Quiénes son los 'ABDL'? "Me excita ver a una chica en pañal, esa dominancia de verla humillada"

Se hacen llamar 'ABDL', son los 'amantes del pañal', un grupo de adultos que disfrutan utilizando pañales. "Yo lo practico poniéndome pañal y usándolo, también como ámbito sexual y alguna vez algún tipo de body o chupete. Es tanto un fetiche sexual como una forma de relajarme", cuenta una de las personas que practica esta actividad.

"Hay días que me apetece sentir la calidez de un pañal puesto y otros que estoy más excitado y lo uso como propósito sexual", confiesa la mencionada persona, a través de una llamada telefónica con Espejo Público, siempre con la voz distorsionada, pues quienes se autodenominan "amantes del pañal" no quieren revelar sus identidades.

El pañal, una forma de "estar bien"

Aunque prefieren mantener en privado sus gustos, uno de ellos se ha reunido con nuestro programa y ha detallado su fetiche. El entrevistado reconoce sentir comodidad y admite que le ayuda a sentirse más seguro de sí mismo. "Dependiendo de cada persona, puede ser que solo le guste usar pañales o que también les guste ser bebés", explica, sin mostrar su cara, y reconoce ser de los que les gusta ser bebés. "Usar las cosas de bebés me ayuda también a estar bien, dibujar y ver dibujos". También cuenta que no es la única cosa de bebés que utiliza, a la lista se suman objetos como biberones y chupetes.

Algunos se hacen sus necesidades

El 'amante de los pañales' también relata que, de vez en cuando, se hace sus necesidades encima, aprovechando así la función principal de la prenda interior absorbente. "Es como si llevara ropa interior normal", aclara poco antes de enseñar a cámara el que lleva puesto en ese momento. Sin embargo, explica que esta curiosa faceta no se la ha contado a nadie "por miedo a lo que pueda pensar una persona".

En el ámbito sexual...

"Una mami o papi hace el rol de madre o padre; alimentación, cambiar el pañal si lo ensucia...", confiesa otra persona entrevistada vía telefónica. Espejo Público ha conseguido ponerse en contacto con una 'mami' y ha conocido las tarifas de sus servicios: 1 hora, 150 euros y un pack 8-10 horas, 650-800 euros, por ejemplo. Estos precios incluyen leer cuentos, dar biberón, riñas, cambios de pañales e incluso masturbaciones en algún caso.

