Stela se lleva 5.475 euros y un superregalo navideño en La ruleta de la suerte

Stela ha llegado a la Gran Final con mucha energía, aunque también con un poquito de miedo, como es normal. La concursante había conservado su caja de regalo navideña durante todo el programa y, al llegar a la final, por fin ha podido canjearla por un premio muy especial.

El panel decía: “Tres sonidos invernales: carraspear, toser y estornudar”. Aunque parecía complicado de resolver, la concursante lo ha acertado a la primera. Stela ha ganado 5.475 euros y el estupendo regalo de Navidad.

¡Esperamos que disfrutes con este dinero de tu viaje a Japón Stela! ¡Revive la Gran Final en el vídeo de arriba!