'Una ventana al mundo con Josep Borrell'

Borrell: "Hay demasiados casos de presuntos escándalos sexuales que contradicen la forma de representar el feminismo en el PSOE"

¿Qué opina Josep Borrell sobre los escándalos que rodean al PSOE? En 'Espejo Público' nos da su opinión en la sección "Una ventana al mundo".

¿Qué piensa Josep Borrell sobre los presuntos escándalos de acoso del PSOE?

Ana Estévez
Publicado:

Espejo Público abre "Una ventana al mundo" con Josep Borrell, ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, que analiza la actualidad política e internacional en el programa. Borrell ha tenido un papel relevante dentro del Partido Socialista Obrero Español. Fue miembro del Comité Federal del PSOE y Ministro de Obras públicas con el Gobierno de Felipe González. Como relevante miembro del PSOE le preguntamos sobre el goteo de casos de acoso sexual que están cercando al PSOE. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo? ¿El partido socialista está reaccionando adecuadamente a los escándalos de presuntos acoso a mujeres en el entorno del partido?

Escándalos de acoso en el PSOE

Tras estos escándalos mujeres socialistas como Elena Valenciano han denunciado que falta que se escuchen voces de hombres dentro del propio partido condenando lo que está pasando. Josep Borrell reconoce que "tiene la desazón que invade a muchos militantes" y recuerda que el presidente del Gobierno -que en este caso habla como Secretario General del PSOE- ha reconocido ya que no se han hecho Las cosas bien. Borrell apunta "que se van a intentar hacerlas mejor pero que hay una desazón, hay demasiados casos en los la práctica se contradice con nuestra voluntad de representar el feminismo".

¿Es Sánchez el hombre del año?

Sánchez ha sido elegido "Hombre del año" para la revista italiana L'Espresso. La revista explica que su elección del presidente del Gobierno se debe a que el crecimiento económico español no tiene parangón con ninguna otra economía europea y por el rechazo de Sánchez a las tendencias autoritarias mundiales.

Josep Borrell está de acuerdo con lo que "España es la economía europea que más crece. Nadie podría haber imaginado en la crisis del euro, en los años 2008-2011, que un ministro griego que presidiría el Consejo de Ministros de Economía" recuerda Borrell que añade que entonces "no éramos de fiar", España estaba entre los países que "había que castigar, porque no habíamos cumplido las reglas".

¿Qué piensa Josep Borrell sobre los presuntos escándalos de acoso del PSOE?

Borrell: "Hay demasiados casos de presuntos escándalos sexuales que contradicen la forma de representar el feminismo en el PSOE"

