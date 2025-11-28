El Gobierno descarta que Junts apoye una moción de censura de Feijóo tras el ingreso en prisión de Ábalos

La semana ha venido cargada de titulares. Empezó con el tema de la condena al fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato como sustituta, provocando una gran crisis que todavía seguía sin superar el Gobierno cuando salieron las noticias de una posible reunión en 2018 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Otegi para la moción de censura de ese año.

Después de que el presidente negara la existencia de esa reunión, el magistrado Leopoldo Puente comunicó el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de José Luis Ábalos, 'exnúmero dos' del presidente, y de su exasesor, Koldo García. A raíz de conocer la noticia, Ábalos volvió a amenazar la tranquilidad de Sánchez, indicando que se investigue a Air Europa para poder llegar hasta él. Desde Moncloa tratan de poner distancia esperando a que pase la tormenta, pero tras los últimos acontecimientos y unos Presupuestos Generales aún sin presentar tras el 'no' de PP y Vox que tumbó la senda de déficit, cada vez se les está haciendo más complicado.

Feijóo pide votos para una moción de censura

Tras los acontecimientos de esta semana y la inestabilidad que éstos están provocando en el debate público y político, desde el Partido Popular aprovechan la situación para reabrir el debate de una posible moción de censura contra Sánchez. En un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censurapara convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos". Esto último hace una referencia directa a los catalanes, concretamente a Junts y ERC, a quienes el líder popular se ha dirigido expresamente: "En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts y quizá algunas a ERC. Me faltan votos de los suyos".

"De Puigdemont a prisión a Puigdemont vótame la moción"

Esto supondría, entre otras cosas, pactar con Puigdemont, y el líder popular ya ha se ha adelantado admitiendo que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos, pero ha mostrado su disposición a presentar una moción de censura con un único compromiso: convocar elecciones generales "inmediatamente" para que los ciudadanos decidan "qué Gobierno futuro e inmediato quieren".

En Moncloa aseguran que no ven "ni una sola posibilidad" de que Junts apoye al PP en esa moción de censura, "imposible" dicen, en una semana nada favorable. Desde Junts de momento mantienen silencio, solo fuentes anónimas del partido han dicho que si Feijóo quiere algo de Puigdemont, deberá ir a Bélgica a pedírselo personalmente. Desde Esquerra, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, carga a la vez contra Feijóo y contra Puigdemont. En una publicación en X, ha compartido este mensaje: "De Puigdemont a prisión a Puigdemont vótame la moción. Tan previsible como lamentable. Para los dos."

