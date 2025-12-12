Los expertos avisan sobre los peligros de 'hiperregalar' en Navidad: "El exceso de regalos puede desensibilizar a los niños"

Inmersos en una época de ilusión, luces, villancicos de fondo, y para muchos niños, montañas de regalos; los datos hablan claro: el 77,7% de las familias reconoce que se excede con los regalos de Navidad. De hecho, casi el 80% de los niños recibe cinco regalos o más, una cantidad que supera con creces su capacidad real de juego y atención. El resultado es evidente: casi un tercio de esos juguetes queda olvidado a los pocos días, y el 35% de las familias admite que la mayoría apenas se usa durante el resto del año.

Los regalos pierden el valor, y provoca una saturación de estímulos

Los expertos advierten del fenómeno del 'hiperregalo', una tendencia creciente que, lejos de aportar más felicidad, puede generar saturación, frustración e incluso restar valor emocional a los momentos compartidos. Porque, al final, lo que más marca la infancia no viene envuelto en papel, sino en tiempo, afecto y experiencias que permanecen más allá de la Navidad.

Alejandro Galiani, psicólogo, dice que el "exceso de regalos puede desensibilizar a los niños, perdiendo la capacidad de valorar lo que reciben". Habla de una saturación de estímulos que termina provocando el efecto opuesto al que se busca. En vez de disfrutar de cada juguete, los niños pasan de uno a otro con rapidez.

Los españoles gastarán casi 800 euros en Navidad

Los consumidores españoles destinarán este año cerca de 800 euros a los gastos navideños, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 2.000 personas de entre 18 y 74 años. El estudio analiza tanto el presupuesto previsto para estas fechas como las actividades que se priorizarán, y apunta además a "probables excesos" en el gasto y a un "cierto nivel de estrés" asociado a la compra de regalos, tal y como señaló la entidad este martes en un comunicado.

En cuanto al reparto del presupuesto, los regalos vuelven a ser la partida más elevada, con un gasto medio de 370 euros. El desembolso será mayor para los presentes de la noche de Reyes (192 euros) que para los de Nochebuena (178 euros). A estos importes se suman otros gastos considerados "importantes" por la OCU: las cenas navideñas (132 euros), los viajes (117 euros) y las celebraciones de Nochebuena, Nochevieja o Reyes (73 euros). La decoración del hogar también implica un coste adicional de unos 31 euros por persona.

