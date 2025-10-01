Los socios de Gobierno creen que Sánchez usa los presupuestos para tener "una excusa electoral"

No es el único socio de Sánchez que expresa su decepción públicamente. Los nacionalistas vascos asumen que si el Gobierno no presenta los presupuestos, esto supondría "un desgaste para Sánchez". Así lo ha confirmado en Eitb la portavoz del PNV. Maribel Vaquero. Vaquero espera que Sánchez "lo haga, es lo que tiene que hacer,", asegura, porque es "un ejercicio democrático".

Mientras desde el Gobierno mantienen que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está trabajando en ello pero no confirman para cuándo tendrá cerrado el techo de gasto y la senda fiscal. Así lo ha confirmado esta mañana su compañero, el Ministro para la Transición Digital, Óscar López en una entrevista en TVE. López ha rechazado dar fechas pero confirma que están hablando "con todos los grupos". Una versión similar a la del ministro de Economía, Carlos Cuerpo que hoy en Bilbao ha explicado que están "trabajando de manera intensa".

30 de septiembre de 2025, fecha límite

Ayer fue la fecha límite para la presentación del proyecto ya que la Constitución establece que se deben llevar al Congreso al menos tres meses antes de la finalización de los anteriores presupuestos. Esa fecha fue ayer y el Gobierno ha vuelto a incumplir el mandato constitucional.

El ejecutivo sigue culpando a la "complejidad de la cámara", algo que "no la ha elegido el Gobierno", es lo que ha esgrimido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Más de Uno de Onda Cero. Rodríguez carga responsabilidades sobre sus socios a los que urge: "espero que sean capaz de posicionarse y si no tendrán que explicarse mucho."

Sin rumbo económico

Desde la oposición entienden que se trata de una estrategia de Sánchez para protegerse ante la situación jurídica de su mujer y de su hermano. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, que el presidente seguirá gobernando sin presupuestos, a pesar de estar incumpliendo sus obligaciones.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, se pregunta quién se cree que es Pedro Sánchez para no dar explicaciones de las cuentas. Muñoz ha expresado que "todos los españoles están obligados a hacer la declaración de la renta" en tiempo y forma, todos menos Sánchez - dice. Muñoz crítica que "todos los españoles tiene obligaciones pero el Gobierno no tiene ninguna" con los ciudadanos.

Sin fecha, sin presupuestos, un año más, y ya es el tercero ejercicio que Sánchez gobierna con las cuentas prorrogadas.

