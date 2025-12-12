Elettra Lamborghini, la nieta del magnate italiano que triunfa en la música, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Elettra Miura Lamborghini forma parte de una de las familias más importantes de Italia. Su abuelo, Ferruccio Lamborghini, fundó la prestigiosa empresa automovilística que llevó su apellido a lo más alto.

Pese a que siempre ha estado destinada al lujo, Elettra ha querido labrarse su propio camino, desarrollando su carrera como cantante y convirtiéndose en una estrella de los realities de televisión.

Hoy, Elettra lucha por convertirse en una artista de renombre, más allá de su apellido. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!