Todas las veces que Pedro Sánchez dijo que sin Presupuestos no se podía gobernar

Durante los últimos años, Pedro Sánchez dejó frases rotundas sobre la importancia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Entre ellas: "Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coches sin gas".

También afirmó: "Un gobierno sin Presupuestos es un gobierno que no gobierna nada que gobernar. No consiste en vivir en la Moncloa". Y advirtió sobre el horizonte de legislatura: "Si no llegamos acordar su Presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final legislatura, se ve cortada". Son declaraciones que dibujan una posición clara: sin cuentas, no hay proyecto.

Un calendario al límite y socios que dudan

A día de hoy, todo hace pensar que seguiremos un año más con los Presupuestos que teníamos en 2023. El calendario aprieta: "Llegan tarde al plazo establecido...", admiten fuentes del entorno, mientras en Ferraz repiten que "está elaborado el borrador", falta -dicen- ultimar los detalles, porque en el PSOE mantienen que presentarán los Presupuestos.

La consigna interna resume el estado de las conversaciones: "La dificultad es casar puzles pero lo solemos conseguir". Ese encaje, sin embargo, depende de los socios: algunos abren la puerta a una nueva prórroga, apelando a "poner en valor los Presupuestos actuales y a no engañar a la gente, sin ellos se puede gobernar". Otros, en cambio, reclaman desbloqueo inmediato.

La oposición presiona

La oposición eleva el tono y lanza un ultimátum: "Si Sánchez no es capaz de aprobar los Presupuestos debe convocar elecciones igual que Azcón". En paralelo, señalan que el Ejecutivo habría incumplido su obligación de presentar las cuentas en tiempo y forma y deslizan acusaciones políticas: "Le interese poder seguir haciendo de recursos públicos para defender a su familia de todos los casos judiciales".

En el tablero territorial, como Aragón, hay varias comunidades con las cuentas prorrogadas; y en Extremadura, su presidenta ha dejado una advertencia si no hay acuerdo este curso: "No hay apego al sillón"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com