Audios Ábalos
Paco Marhuenda, tras escuchar las conversaciones de José Luis Ábalos con ex Miss Asturias: "Ves a un garrulo"
Espejo Público ha abordado las informaciones más recientes de presuntos sobornos al exministro de Transportes, sus audios con la ex Miss Asturias, y el último escándalo del 'Me Too' del PSOE que se hacía público la tarde del jueves, y se cobraba la cabeza de Javier Izquierdo, Secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal socialista.
- El audio de José Luis Ábalos a su amiga, la exmiss Asturias: "Nadie se corrompe por esa mierda"
- Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, en pleno escándalo de denuncias por acoso
- La hija de Carmen Pano a su pareja, sobre Ábalos: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"
- La última hora del presunto cobro de sobornos por parte de Ábalos, en ATRESPLAYER
Publicidad
Para el director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda, muchas de las personas con las que se ha rodeado Pedro Sánchez carecen de la formación necesaria para los cargos de responsabilidad que ocupan, y se refería a ellos de manera muy dura: "Mamporreros, guardianes de prostíbulos, etc".
"Él era el mamporrero"
Los audios filtrados de conversaciones que mantuvieron el exministro de Transportes y Claudia Montes, ex Miss Asturias, después hacerse público el escándalo de presunta corrupción y verse inmersa en una vorágine mediática muestra para el periodista "todo el entorno cutre que representa el 'Sanchismo'".
Las formas en las que Ábalos trata de evitar que Claudia acuda a defenderse a los medios de comunicación escandalizaba a Marhuenda, que se pronunciaba contundentemente sobre el exministro: "Él era el mamporrero".
"El problema es Pedro"
Pese a todo considera un máximo responsable de todos los escándalos que están asediando al Gobierno y al Partido Socialista, y este no es otro más que el presidente, Pedro Sánchez por colocar a José Luis Ábalos en los puestos de máxima responsabilidad en el PSOE y en el Gobierno, al frente del Ministerio de Transportes.
"Yo he ido muchas veces a ese Ministerio y te paseas y vas viendo los retratos de los ministros: ingenieros, abogados, etc., etc., y de repente llegas y ves a un garrulo. Como es Santos Cerdán", sentenciaba Paco.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La cara oculta de la donación de óvulos: denuncian rechazo a perfiles latinos, afrodescendientes o asiáticos
- ¿Qué 'royal' manifestó su deseo de regreso a España?: "Harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria"
- ¿Cómo encajan los jóvenes votantes los casos de corrupción? "Es impensable que en un Gobierno europeo esto siguiera en pie"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad