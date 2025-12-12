Paco Marhuenda, tras escuchar las conversaciones de José Luis Ábalos con ex Miss Asturias: "Ves a un garrulo"

Para el director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda, muchas de las personas con las que se ha rodeado Pedro Sánchez carecen de la formación necesaria para los cargos de responsabilidad que ocupan, y se refería a ellos de manera muy dura: "Mamporreros, guardianes de prostíbulos, etc".

"Él era el mamporrero"

Los audios filtrados de conversaciones que mantuvieron el exministro de Transportes y Claudia Montes, ex Miss Asturias, después hacerse público el escándalo de presunta corrupción y verse inmersa en una vorágine mediática muestra para el periodista "todo el entorno cutre que representa el 'Sanchismo'".

Las formas en las que Ábalos trata de evitar que Claudia acuda a defenderse a los medios de comunicación escandalizaba a Marhuenda, que se pronunciaba contundentemente sobre el exministro: "Él era el mamporrero".

"El problema es Pedro"

Pese a todo considera un máximo responsable de todos los escándalos que están asediando al Gobierno y al Partido Socialista, y este no es otro más que el presidente, Pedro Sánchez por colocar a José Luis Ábalos en los puestos de máxima responsabilidad en el PSOE y en el Gobierno, al frente del Ministerio de Transportes.

"Yo he ido muchas veces a ese Ministerio y te paseas y vas viendo los retratos de los ministros: ingenieros, abogados, etc., etc., y de repente llegas y ves a un garrulo. Como es Santos Cerdán", sentenciaba Paco.

