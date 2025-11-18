El consejo de Abel Caballero para que Pedro Sánchez abandone Moncloa: "El que quiera sustituir al Gobierno, que presente una moción de censura"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que las próximas elecciones generales en nuestro país serán en el año 2027, "cuando toca". Además, comprende que el partido que pierde "cuando pensaba que iba a ganar, intente adelantarlo" y reclamen convocatoria de elecciones.

Para el gallego, "es bueno que las legislaturas duren los cuatro años", y, a pesar de llevar cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, destaca que nuestro país está "en un momento extraordinario de generación de empleo", donde tenemos "el crecimiento económico más importante de Europa, con mejor economía casi de la OCD, por tanto, como un país que marcha y con la disminución de las desigualdades".

Argumenta alguno de los puntos por los que ha disminuido las desigualdades con el gobierno de Sánchez: subida del Salario Mínimo, subida de las pensiones "ahora ligadas por ley a la capacidad del IPC". Y considera que la propuesta de los presupuestos que se presenten "será seguirá avanzando" en la reducción de la desigualdad.

Un parlamento "complejo"

Sin embargo, destaca que Pedro Sánchez tiene "mucha presión" para convocar elecciones y Caballero expone la única alternativa para que esto ocurra: "El que quiera sustituir al Gobierno que presente una moción de censura". Mantiene el mismo discurso en el caso de que fuera el Partido Popular quien llevase toda una legislatura sin presentar los presupuestos.

"Claro que es muy bueno tener mayoría absoluta como tengo yo" afirma, pero recuerda que fueron los ciudadanos que eligieron al actual parlamento, el cuál define como "complejo, muy difícil de gestionar". No obstante, deja claro que "la marcha de los Ayuntamientos y comunidades autónomas" no implica en que no haya presupuestos porque son las mismas instituciones quienes "saben como operar".

Misma situación que con Rajoy

"El que crea que tiene un proyecto mejor, que presente una moción de censura"

El próximo año, el 31 de agosto de 2026, los fondos europeos 'Next Generation' finalizan. El alcalde vigués. "El que crea que tiene un proyecto mejor, que presente una moción de censura", repite, y compara la situación actual con el Gobierno de Rajoy, donde los presupuestos se aprobaron meses después.

Por ello va a suceder lo mismo: "Yo los voy a aprobar sin los PGE, porque tengo un cálculo de los que le corresponde al Ayuntamiento de Vigo, igual que pasó en 2017 y 2018, que se aprobaron tarde". "Esto es la democracia, y es bueno que nos acostumbremos", zanja.

