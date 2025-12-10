La biógrafa de Juan Carlos I, sobre su muerte: "Es muy duro morir fuera de casa. Sentirse rechazado a esa edad que sabes que no te quedan muchos años por delante"

La mujer de confianza del rey emérito aclara por qué Juan Carlos I no ha concedido ninguna entrevista en España para promocionar su libro: “El rey lo maneja todo, sabe que en España es más complicado y no quiere molestar a su hijo. Es su obsesión”. Subrayando la soledad del monarca: “El rey está muy solo, la Casa Real tiene equipos de comunicación, tiene algunos amigos que le llaman, pero es todo su propio criterio”.

“Él tiene España muy adentro, en Abu Dabi vive con los horarios españoles, solo le gusta la comida española, el flamenco. Nadie sabe cuánto va a durar este exilio, no depende solo de él. Es difícil entender para los franceses que un hombre solo, en esa edad, este tan apartado. Ni si quiera el embajador de España en Arabia lo saluda. El francés, el portugués, acuden impresionados por él, es difícil de entender desde fuera desde el punto de vista humano”.

Sobre la personalidad del rey emérito

Laurence responde a lo que más le ha sorprendido de Juan Carlos I como persona: “Es un gran trabajador, aquí hablan mucho del rey campechano, pero es una persona dedicada, hace lo que dice, dice lo que hace, cumple, es muy serio. Ha corregido muchos capítulos, tuvimos cinco o seis versiones de cada capítulo. Era importante que fuera su versión con sus palabras. Es una persona muy pendiente de todo. De los cumpleaños de todos, si uno esté enfermo, siempre está intentando ayudar su entorno, yo nunca había visto eso”. Y a la pregunta de si le ha visto llorar, contesta: “No, tiene sus días más difíciles que otros, pero es un militar. Tiene ese rigor de vida y aguanta todo”.

Sobre el distanciamiento con su hijo, el rey Felipe VI

La escritora aclara que desconoce si padre-hijo han hablado tras la publicación de las memorias: “Me da pena que lo vean así en España. Sabe que lo pasa mal, que es difícil, no sé porque aquí se ponen el uno contra el otro. Los reyes tienen que estar unidos para el brillo de la corona. El distanciamiento es en lo personal, hay que diferenciar la función de reyes y luego la familia. Él necesita tener la familia cerca, entonces esa distancia le duele mucho, pero siempre tiene razona, sabe que hay razones políticas más importantes que su propio dolor personal”.

Sobre la reina Letizia y su papel en la relación padre-hijo

Uno de los fragmentos más polémicos de las memorias del rey emérito es el que versa sobre la reina Letizia. Laurence Debray esquiva con mucha elegancia la pregunta de Susanna: “¿En la distancia entre reyes que papel jugaría Letizia?”, “Hay una expresión que es se ve el vaso lleno o vacío, aquí creo que se ve el vaso medio vacío. En el libro dice que es buena madre, buena esposa, que lo ha ayudado en el entierro de la reina de Inglaterra a levantarse. Él ve las cosas de rey a reina”.

Sobre la reina Sofía y las relaciones extramatrimoniales del emérito

“Se casaron muy joven, muy enamorados, vivieron muchas cosas juntos, para él ella es un pilar fundamental en su vida, siempre está pendiente de ella, de su hermana, de su familia griega, es una persona fundamental, la madre de sus hijos. La quiere mucho, es una gran reina, han viajado muchísimo juntos. Para él es su reina, su Sofi como lo dice en el libro”. Laurence no da ningún tipo de importancia a las otras mujeres: “Es que la reina quedara en la historia, las amantes no. Son detalles que no importan, a un francés no le importa esos detalles, la Reina Sofía se la conoce en todas partes”.

Sobre su funeral, una de sus grandes preocupaciones

La francesa, visiblemente preocupada: “Eso es muy duro, morir fuera de casa. A mí me da pena cuando pienso en eso, por él, él no se va a quejar, pero creo que es algo muy duro para él. Sentirse rechazado a esa edad, sabes que no te quedan muchos años por delante. Vivir en la soledad, yo entiendo que mucha gente lo critique, pero ha dedicado su vida por España”. Revela una de las mayores preocupaciones del emérito: “Se pregunta si le harán un funeral de estado. Le preocupa. Cuando él viene a París a ver a Vargas Llosa lo reciben muy admirado entonces el desfase con España sorprende mucho. A mí también me sorprendió muchísimo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.