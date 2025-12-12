Muere a los 29 años el actor vallisoletano Nacho Llácer en un accidente de tráfico en Kenia

El actor Nacho Llácer Enjuto, de 29 años, ha muerto en un accidente de tráfico en Kenia. Su hermano ha sido el encargado de transmitir la noticia en redes sociales. Se desconocen más detalles de su trágica muerte.

"Siento mucho comunicaros que Nacho ha fallecido. A sus amigos y personas cercanas, muchas gracias por formar parte de su vida. No os merecéis enteraros así; lo sentimos mucho, pero no hemos encontrado otra manera de haceros llegar la noticia", escribió en redes.

Llácer Enjuto siempre se definió como "valenciano y vallisoletano" a partes iguales y desde pequeño se formó en ello. Teatro musical, comedia, circo, estilos de improvisación, técnicas deportivas, casting y diversos trabajos detrás de cámara.

El actor colaboraba con Invictus Designs Productions, de Víctor Marín, y con Producciones Kugo, dirigida por Abraham Lacalle, con quien había rodado su última película, 'Bunan', que acababa de estrenar.

Su fallecimiento ha generado numerosas reacciones entre sus amigos y compañeros de profesión. Sus compañeros de la asociación cultural Peloki, con los que colaboraba, le dedicaron un emotivo homenaje. "Estamos rotos. Muy rotos. Nos ha dejado Nacho Llàcer, nuestro Mago de Oz, Sr. Conejo, Hado de Vainilla, Gato con botas, Adivino, y tantos y tantos personajes. El legado que dejas es tan grande como lo fue tu luz, tu humildad, tu talento, tu generosidad y tu amor hacia las artes escénicas y hacia los demás", aseguran. "Vuela alto y sigue brillando amigo", han lamentado.

