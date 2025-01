Ester Muñoz, PP, sobre una moción de censura y una tregua con el PSOE por la vivienda: "Hay razones sobradas para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno"

Una de las últimas amenazas de Carles Puigdemont al Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sido la de una posible moción de censura presentada por 'Junts per Cataluña' si no atienden a sus pretensiones. Sin embargo desde el Partido Popular muestran escepticismo.

"Sacar tajada de un Gobierno débil"

Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP aseguraba que van a ser cautelosos respecto a la hipotética moción de censura o la petición a Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados: "No puedo aventurar qué va a hacer el señor Puigdemont. Vamos a ver en qué se traducen esas amenazas".

Calificaba esas advertencias como habituales en la política de los independentistas, y a los que atribuye un claro objetivo de "sacar más tajada todavía de un Gobierno tan débil".

¿Reunión Feijóo - Puigdemont?

Respecto a un posible encuentro entre líderes del PP y Junts, Ester expresaba también dudas a que esto pueda llegar a producirse: "Es complicado. El señor Puigdemont está en Waterloo y nosotros en España. El no puede entrar en España sin ser apresado y por tanto es bastante difícil".

Sin embargo evitaba pronunciarse sobre la posibilidad de enviar a un emisario para discutir los términos para forzar la salida del presidente del Gobierno aunque sí dejaba claro lo siguiente: "Estamos dispuestos a presentar la moción de censura en aquel caso en el que contemos con los votos. Entendemos que hay razones sobradas para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno".

"No tiene una mayoría parlamentaria para legislar. Estamos viendo una legislatura totalmente muerta", argumentaba la política popular.

"Continúan los tentáculos de poder"

No parece que se vaya a producir acercamiento alguno entre el PSOE y el PP, a juzgar por las palabras de Ester Muñoz en relación a los últimos acontecimientos protagonizados por el Tribunal Constitucional. La alta institución ha apartado al juez conservadorJosé María Macías de la causa contra la Ley de Amnistía. Su postura era contraria y públicamente conocida tras manifestarse en varios textos, llegando a firmar un informe que se oponía a la aprobación de dicha ley.

Mencionaba también la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación de información confidencial en el caso que investiga los delitos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El Partido Socialista lo que nos ofrece es más de lo mismo"

Isabel Rodríguez, ministra deVivienda, ponía encima de la mesa una oferta de "tregua de Estado" con motivo de la crisis de vivienda. Lo hacía este miércoles en el programa de radio 'Más de Uno' en Onda Cero, de Carlos Alsina. Pero parece que la actual distancia entre los dos grandes partidos del país sería insalvable para que PP y PSOE puedan llegar a acuerdos sobre algunos temas de extrema importancia como este, que es el principal motivo de preocupación de la sociedad española según los últimos datos publicados por el CIS.

Ester Muñoz rechazaba frontalmente el lenguaje belicista: "No, no hay ninguna tregua porque no ha habido ninguna guerra sobre la vivienda".

