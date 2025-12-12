Muere un jugador de pickleball de 32 años al caer desde un tercer piso mientras recogía una pelota

Un jugador de pickleball de 32 años murió el pasado 2 de diciembre tras trepar una barandilla y caer desde una altura de tres pisos mientras intentaba recuperar una pelota. El trágico suceso tuvo lugar en un centro deportivo de Kuala Lumpur, Malasia.

Salta la valla decidido... pero la malla de seguridad cede

En los vídeos que circulan por redes sociales se puede ver al hombre trepar con decisión una barandilla de un metro y caer desde una gran altura después de que la malla de seguridad cediera. En las imágenes no se ve exactamente lo ocurrido, pero sí se aprecia que salta el muro y tanto los jugadores como las personas que le rodeaban se empiezan a poner nerviosas y se llevan las manos a la cabeza conscientes de la gravedad de lo ocurrido.

Murió al instante tras el fuerte golpe

Los allí presentes acudieron rápidamente a la planta baja, donde desgraciadamente yacía el cuerpo sin vida del jugador, que murió al instante tras el fuerte golpe contra el suelo.

"El fallecido estaba jugando pickleball en el tercer piso y, tras saltar la valla de la cancha para recuperar una pelota, cayó al piso inferior", explicó posteriormente el jefe de policía del distrito de Wangsa Maju (Kuala Lumpur).

El club pide "comprensión, compasión" y "abstenerse de especular"

El club donde sucedió la trágica muerte emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y pidiendo respeto tanto con su familia como con la investigación del caso: "Estamos profundamente entristecidos por un trágico incidente que ocurrió en nuestras instalaciones de TREC, que resultó en la pérdida de una vida. En este momento, pedimos comprensión y compasión mientras respetamos la privacidad y los seres queridos afectados. Instamos amablemente al público a abstenerse de especular mientras las autoridades correspondientes llevan a cabo su investigación", dijo la nota publicada por Playa Racquet Club.

La noticia ha tardado días en ver la luz a nivel internacional pero unas horas después una cuenta de X publicó unas fotografías del club donde murió el jugador de pickleball, y allí se puede ver la malla en la que el joven aterrizó con fuerza para recoger la pelota pero terminó cediendo ante el peso de este.

El pickleball, al alza

El pickleball es un deporte que está al alza en diferentes partes del mundo, nació en Estados Unidos en la década de los 60 pero ha sido hace relativamente poco cuando ha comenzado su expansión y su inclusión a nivel de competición. Varios extenistas de éxito como Jack Sock o John Isner han sido algunos de los precursores en Estados Unidos, mientras que en España la aceptación cada vez es mayor y ya son muchos los clubes deportivos que incluyen tanto pistas como clases de pickleball en sus actividades diarias. Además, este deporte se puede compaginar jugándolo tanto en individual como en dobles, y pese a tener su dificultad, es apto para todos los públicos.

