La mujer que se arrojó con sus bebés desde un décimo piso había estado celebrando el cumpleaños de sus hijos: "Ella creía que la seguían"

Una mujer ha muerto y sus dos hijos gemelos de 3 años han resultado heridos muy graves en Ciudad Lineal (Madrid) después de que la madre se precipitara desde un balcón con los pequeños. La mujer se lanzó desde una décima planta, a unos 25 metros de altura.

La mujer de 48 años murió en el acto. Los pequeños sobrevivieron a la caída, uno de ellos cayó sobre el cuerpo de la madre, y fueron trasladados en estado grave el hospital. Uno de ellos fue al hospital Niño Jesús y el otro al 12 de Octubre donde fue operado de urgencia durante 6 horas. Cuentan los vecinos que nadie podía imaginarse este desenlace.

Tras el suceso la Policía Nacional y Bomberos entraron en la casa familiar. Descartan que se trate e un caso de violencia de género. Varios vecinos apuntan a que la madre de los pequeños sufría depresión y tenía manías persecutorias.

"Una vecina me dijo que tras caer uno de los niños todavía se movía"

Juanjo fue testigo de lo que ocurrió. Vio cómo estaba la madre y los pequeños en el momento que todo pasó. "Vine y ya se habían tirado pero una vecina me dijo que al caer uno de los niños se movía todavía. Vinieron las ambulancias, se portaron muy bien y ya no pudieron hacer nada por la mujer".

Cuenta Juanjo que la mujer se había separado del padre de sus hijos hacía unos meses. "Eso le sentó mal, estaba con depresión. Yo lo único que digo es que a parte de que cuando veamos una persona que está depresiva y los vecinos diciendo yo me meto lo primero que habría que hacer es hablar con ella, decirle que qué le pasa e intentar ayudarla y que se vea arropada".

"El día anterior había sido el cumpleaños de los niños y estaba en la tienda del barrio comprando golosinas"

Los vecinos coinciden en que la mujer tenía manía persecutoria y pensaba que la seguían como si hubiera hecho algo y le siguieran. Otros vecinos insisten en que no se comunicaba. Cuenta Juanjo que el día anterior a los hechos era el del cumpleaños de los niños y estuvo en la tienda del barrio comprando golosinas. Esa misma mañana se asomó a la terraza y empezó a chillar, por eso se alertaron los vecinos.

La psiquiatra Lucía Torres ha analizado las secuelas que puede ocasionarle este hecho a los pequeños. Se habla de "síntomas depresivos y psicóticos y de que había perdido el contacto con la realidad". La experta insiste en que esto genera un trauma muy complejo y profundo: el haberse visto en una situación que casi termina con su vida. "Es el trauma de la pérdida de la seguridad vital y de la persona de referencia porque esa misma persona le ha puesto en peligro. El trauma queda grabado en el cuerpo y también las sensaciones aunque eso no quiere decir que vayan a quedar de por vida condenados al horror".

