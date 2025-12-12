Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 12 DE DICIEMBRE

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La concursante del atril amarillo ha sorprendido en su presentación con una destreza que no es nada habitual.

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Stela ha venido a concursar a La ruleta de la suerte con un objetivo claro: conseguir hacer un viaje a Japón. Durante su presentación, la concursante del atril amarillo ha dejado a todos boquiabiertos al mostrar una habilidad poco común.

El público se ha sorprendido tanto que muchos han intentado imitarla desde sus asientos, aunque la mayoría no lo han conseguido. Sin duda, se trata de una destreza que no está al alcance de cualquiera.

¡No te puedes perder este momento, pincha en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

Fantasía sexual.

¿Quiénes son los 'ABDL'? "Me excita ver a una chica en pañal, esa dominancia de verla humillada"

La ruleta de la suerte se cuela en las fiestas de un pueblo salmantino
MEJORES MOMENTOS | 12 DE DICIEMBRE

La ruleta de la suerte se cuela en las fiestas de un pueblo salmantino

Risotto de sobrasada con láminas de cabeza de jabalí, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Risotto de sobrasada con láminas de cabeza de jabalí, de Joseba Arguiñano

Papillote de lubina con champiñones, de Karlos Arguiñano: "Se hace en muy poco tiempo y mantiene todos los jugos"
Para 4 personas

Papillote de lubina con champiñones, de Karlos Arguiñano: "Se hace en muy poco tiempo y mantiene todos los jugos"

Una forma sencilla de disfrutar de una comida sensacional. Karlos Arguiñano ha elaborado esta lubina en muy poco tiempo en el horno, y que muy jugosa.

El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"
Último programa

El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"

Líder y lo más visto de la noche del miércoles, el concurso ha vuelto a triunfar en su segunda edición gracias a su combinación de lógica y entretenimiento.

Absuelto de agresión sexual.

Los 'influencers' dentro de prisión, la nueva moda de internet: "Me sorprende que no se den cuenta de que hacen directos en las celdas"

Coaches y Eva González La Voz 2025

VOTA: Tú decides quién será el ganador de La Voz 2025

Cándido Méndez

Cándido Méndez cuestiona el rescate de 'Plus Ultra' que investiga ahora la UDEF: "Como considerar estratégica la ferretería de la esquina"

Publicidad