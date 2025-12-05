Esperanza Aguirre reclama "cuatro diputados justos" del PSOE para una moción de censura y niega llamar al transfuguismo

Esperanza Aguirre ha vuelto a encender el debate político en 'Espejo Público' al reivindicar su llamamiento a "cuatro hombres o cuatro mujeres justos" dentro del PSOE que permitan a Alberto Núñez Feijóo sacar adelante una hipotética moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La expresidenta madrileña rechaza tajantemente que se trate de una apelación al transfuguismo, recordando que, en España, "el escaño es de la persona, no es del partido".

Aguirre explica que su propuesta se basa en la tradición parlamentaria de los sistemas anglosajones y en la idea de que los diputados deben votar en conciencia: "En todos los parlamentos serios, sobre todo en los anglosajones, el escaño es de la persona. Esto ya no es una partitocracia, se ha convertido en una autocracia: todos los que están ahí le deben el escaño a Pedro Sánchez y quieren repetir".

El precedente de 2016 y el papel de Margarita Robles

La exdirigente del Partido Popular recuerda el episodio de 2016: la crisis interna que terminó con la salida temporal de Pedro Sánchez de la secretaría general y la posterior abstención del grupo socialista para evitar unas terceras elecciones. 15 diputados socialistas, entre ellos Margarita Robles, desobedecieron la orden del Comité Federal del PSOE de abstenerse para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Aguirre cita este ejemplo para subrayar que votar de forma distinta al criterio de la dirección no se trata transfuguismo, sino una práctica que ya ocurrió en el Partido Socialista.

"Si se quiere llamar transfuguismo a eso, tendrían que cesar inmediatamente a Margarita Robles", asevera.

Críticas a la disciplina de partido

Durante la entrevista, Susanna Griso le ha recordado que en 2009 la expresidenta de la Comunidad de Madrid criticó el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno, pero se abstuvo en la votación siguiendo la disciplina de partido. Aguirre rechaza que aquel caso pueda equipararse y asegura no recordar haber votado personalmente esa iniciativa: "Lo votaría el consejero o consejera de Hacienda de entonces. En cualquier caso, siempre he creído que el escaño es de la persona".

Aguirre se apoya, incluso en un precedente del Tribunal Constitucional sobre el concejal Alonso Puerta, expulsado del PSOE en tiempos de Tierno Galván, para insistir en que los cargos electos conservan su acta aunque discrepen de su formación.

Un sistema “a la británica”

La exlíder madrileña cerró insiste y defiende la necesidad de un modelo similar al británico, donde los parlamentarios votan con mayor independencia respecto al partido y rinden cuentas directamente ante sus electores: "Explican todos los viernes a sus votantes lo que hacen en Westminster".

