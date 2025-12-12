Los coaches de La Voz afrontan la última semifinal y ponen el destino de los finalistas en manos del público

La antesala de la última semifinal de La Voz se vive con intensidad. Malú celebra la evolución de su equipo y la emoción que invade a sus talents, mientras Mika subraya la juventud y diversidad de sus voces y recalca la importancia de disfrutar del directo. Pablo López apuesta por la energía y la autenticidad de sus talentos en el escenario, y Sebastián Yatra destaca la adrenalina que acompaña a una noche clave en el concurso.

Con el cruce de semifinales consumado, los cuatro coaches se liberan de la presión de decidir: ahora será el público quien elija a los cuatro finalistas.