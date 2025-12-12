Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Informaciones Espejo Püblico

Susana Griso desvela el motivo de la salida de prisión de Nicolás Sarkozy: "Ha sufrido varios intentos de asesinato"

Susanna Griso ha revelado las razones que han llevado a la Justicia francesa a sacar de la cárcel al expresidente francés.

Susanna Griso

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

En Más Espejo Público trataban la entrevista que ha concedido recientemente Iñaki Urdangarin, así como el libro que ha anunciado para el próximo mes de febrero, en el que trata su paso por prisión relacionada con el caso Nóos.

Llegado un momento Susanna Griso abordaba el tema del ingreso en prisión de personajes públicos, especialmente de políticos, por su seguridad. Sorprendía la afirmación de la periodista sobre el expresidente de Francias, Nicolás Sarkozy, quien recientemente ha sido puesto en libertad. El Tribunal de Apelación de París aceptaba la petición de la Fiscalía francesa, que impone medidas de control judicial al expresidente.

"Le han tenido que sacar de la cárcel por los intentos de asesinato que cometieron (…) Ha habido intentos bastantes. No puedo decir la cifra porque me han pedido que no la diga".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Urdangarín, entrevista y libro

Pilar Vidal, sobre la primera entrevista de Iñaki Urdangarin: "No va a contar toda la verdad"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Susanna Griso

Susana Griso desvela el motivo de la salida de prisión de Nicolás Sarkozy: "Ha sufrido varios intentos de asesinato"

Marcos de Quinto

El empresario Marcos de Quinto, sobre una posible moción de censura: "Tenemos razones más que de sobra"

Urdangarín, entrevista y libro

Pilar Vidal, sobre la primera entrevista de Iñaki Urdangarin: "No va a contar toda la verdad"

¿Qué piensa Josep Borrell sobre los presuntos escándalos de acoso del PSOE?
'Una ventana al mundo con Josep Borrell'

Borrell: "Hay demasiados casos de presuntos escándalos sexuales que contradicen la forma de representar el feminismo en el PSOE"

Elettra Lamborghini
A partir de las 17:00h

Elettra Lamborghini, la nieta del magnate italiano que triunfa en la música, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Stela se lleva 5.475 euros y un superregalo navideño en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 12 DE DICIEMBRE

Stela se lleva 5.475 euros y un superregalo navideño en La ruleta de la suerte

La concursante ha conservado su caja de regalo hasta la Gran Final, donde por fin ha podido canjearla.

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos
MEJORES MOMENTOS | 12 DE DICIEMBRE

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La concursante del atril amarillo ha sorprendido en su presentación con una destreza que no es nada habitual.

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

Fantasía sexual.

¿Quiénes son los 'ABDL'? "Me excita ver a una chica en pañal, esa dominancia de verla humillada"

La ruleta de la suerte se cuela en las fiestas de un pueblo salmantino

La ruleta de la suerte se cuela en las fiestas de un pueblo salmantino

Publicidad