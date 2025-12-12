Susana Griso desvela el motivo de la salida de prisión de Nicolás Sarkozy: "Ha sufrido varios intentos de asesinato"

En Más Espejo Público trataban la entrevista que ha concedido recientemente Iñaki Urdangarin, así como el libro que ha anunciado para el próximo mes de febrero, en el que trata su paso por prisión relacionada con el caso Nóos.

Llegado un momento Susanna Griso abordaba el tema del ingreso en prisión de personajes públicos, especialmente de políticos, por su seguridad. Sorprendía la afirmación de la periodista sobre el expresidente de Francias, Nicolás Sarkozy, quien recientemente ha sido puesto en libertad. El Tribunal de Apelación de París aceptaba la petición de la Fiscalía francesa, que impone medidas de control judicial al expresidente.

"Le han tenido que sacar de la cárcel por los intentos de asesinato que cometieron (…) Ha habido intentos bastantes. No puedo decir la cifra porque me han pedido que no la diga".

