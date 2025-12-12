Antena3
La ruleta de la suerte se cuela en las fiestas de un pueblo salmantino

Cada vez hay más fans del programa, y Álex ha querido compartir la divertida experiencia que ha vivido en su pueblo.

Arancha Mela
Alex concursa desde el atril rojo y durante su presentación ha demostrado ser un auténtico fan de La ruleta de la suerte. Y no solo él, ya que ha comentado que, en las fiestas de su pueblo, Pereña de la Ribera (Salamanca), decidieron rendir un homenaje al programa por todo lo alto.

Según ha contado el joven, se disfrazaron del programa durante el desfile de carrozas, montaron un panel sacado directamente del plató y prepararon varias sorpresas más inspiradas en el concurso.

Nuestro presentador incluso ha comentado que es posible que las imágenes hayan circulado por redes sociales. ¡No te pierdas la historia completa en el vídeo de arriba!

