Pilar Vidal, sobre la primera entrevista de Iñaki Urdangarin: "No va a contar toda la verdad"

La Familia Real, o quienes fueran miembros en un pasado no tan lejano, parecen causar más inspiración que nunca antes. A las recién publicadas memorias de Juan Carlos, 'Reconciliación', se le sumará el próximo febrero el libro de Iñaki Urdangarin.

El que fuera Duque de Palma hace repaso a su vida, sin embargo la periodista Gema López destacaba que evita adentrarse en el terreno empantanado que le llevó a prisión, el caso Nóos. Sí menciona cómo le afectó su paso por la cárcel, personal, emocionalmente: "El primer día en la cárcel fue el peor (…) lloré mucho".

Urdangarin reivindica su versión de la historia, argumentando que "fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos...". El duque caído en desgracia también ha lamentado profundamente haber perdido por el camino a su exmujer, la entonces infanta, Cristina de borbón.

"No va a contar toda la verdad"

La también periodista Pilar Vidal hacía su análisis de la entrevista que Iñaki Urdangarin ha concedido a 'Pla seqüència". Según ella hay una intencionalidad clara en extender la apariencia de que el libro del ex duque guarda similitudes con el del rey emérito, que no hace mención explícita a sus amantes, o "desvíos sentimentales", como expresa Juan Carlos: "Está estudiado para que todo el mundo crea que son unas memorias como las del Rey, que no nombra a las amantes, y acordémonos...".

Pilar hace una lectura entre líneas de las alusiones de Urdangarin a las personas que le han brindado un mayor apoyo "ya no nombra a Cristina".

"En los últimos tiempos que estuvo en la cárcel, ella (Cristina) ya no fue a verle, ellos ya habían roto", aseguraba Pilar, que también recordaba las imágenes que circularon de Iñaki con una mujer en la etapa en la que realizó un voluntariado con una organización religiosa tras su tiempo entre rejas.

