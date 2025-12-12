Para 4 personas
Papillote de lubina con champiñones, de Karlos Arguiñano: "Se hace en muy poco tiempo y mantiene todos los jugos"
Una forma sencilla de disfrutar de una comida sensacional. Karlos Arguiñano ha elaborado esta lubina en muy poco tiempo en el horno, y que muy jugosa.
A la hora de hacer el papillote es mejor utilizar trozos grandes de papel. Mejor que sobre un poco a que falte.
Los paquetes deben cubrir por completo los alimentos y deben estar herméticamente cerrados, pero dejando cierto espacio interior para los vapores generados en el interior cocinen los alimentos.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 lubinas (4 filetes)
- 350 g de champiñones
- 1 cebolla
- 4 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 40-50 g de mantequilla
- Zumo de ½ limón
- Perejil
Elaboración
Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela los dientes de ajo y la cebolla. Lamina los ajos e introdúcelos en la sartén. Corta la cebolla en juliana fina y agrégala. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 8-10 minutos.
Enjuaga los champiñones, sécalos y córtalos en juliana fina, añádelos a la sartén y sazónalos. Cocina todo a fuego medio durante 4-5 minutos.
Corta 4 trozos grandes de papel de aluminio. Reparte los champiñones sobre los 4 trozos de papel de aluminio. Salpimienta los filetes de lubina y colócalos encima.
Funde la mantequilla en una sartén, añade el zumo de limón, dale un hervor y riega los filetes de lubina con la mezcla. Envuelve (herméticamente) los champiñones y el pescado con el papel de aluminio hasta conseguir 4 paquetes.
Colócalos sobre 2 bandejas de horno y hornéalos a 225-230º durante 8 minutos.
Retíralos y sirve 1 paquete en cada plato. Ábrelos con cuidado y decóralos con unas hojas de perejil.
