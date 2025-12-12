Papillote de lubina con champiñones, de Karlos Arguiñano: "Se hace en muy poco tiempo y mantiene todos los jugos"

A la hora de hacer el papillote es mejor utilizar trozos grandes de papel. Mejor que sobre un poco a que falte.

Los paquetes deben cubrir por completo los alimentos y deben estar herméticamente cerrados, pero dejando cierto espacio interior para los vapores generados en el interior cocinen los alimentos.

Ingredientes, para 4 personas

2 lubinas (4 filetes)

350 g de champiñones

1 cebolla

4 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

40-50 g de mantequilla

Zumo de ½ limón

Perejil

Elaboración

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela los dientes de ajo y la cebolla. Lamina los ajos e introdúcelos en la sartén. Corta la cebolla en juliana fina y agrégala. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 8-10 minutos.

Enjuaga los champiñones, sécalos y córtalos en juliana fina, añádelos a la sartén y sazónalos. Cocina todo a fuego medio durante 4-5 minutos.

Corta 4 trozos grandes de papel de aluminio. Reparte los champiñones sobre los 4 trozos de papel de aluminio. Salpimienta los filetes de lubina y colócalos encima.

Funde la mantequilla en una sartén, añade el zumo de limón, dale un hervor y riega los filetes de lubina con la mezcla. Envuelve (herméticamente) los champiñones y el pescado con el papel de aluminio hasta conseguir 4 paquetes.

Colócalos sobre 2 bandejas de horno y hornéalos a 225-230º durante 8 minutos.

Retíralos y sirve 1 paquete en cada plato. Ábrelos con cuidado y decóralos con unas hojas de perejil.