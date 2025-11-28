Feijóo afirma que tiene "ganas" de una moción de censura, pero que le "faltan votos" para echar a Sánchez

Tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional a José Luis Ábalos, ex número 2 de Pedro Sánchez, y a su exasesor Koldo García, la tensión en el Congreso no ha dejado de aumentar. Este viernes, en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura para convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en alusión a JxCat.

"El 'sanchismo' ha entrado en prisión"

Con respecto al ingreso en prisión de Ábalos y Koldo tras considerar riesgo "extremo" de fugaen el marco de la investigación por presuntas mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia, Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que "el 'sanchismo' ha entrado en prisión". Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

A su juicio, este caso deja al Gobierno "inhabilitado" y sumido en un "calvario judicial" que se suma a una "precariedad parlamentaria total" que impide al presidente aprobar unos nuevos Presupuestos. "Quienes hoy duermen en La Moncloa y han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar", ha afirmado ante el auditorio empresarial.

Mensaje a los votantes de Junts y ERC: "Me faltan votos de los suyos"

En su intervención, Feijóo ha dirigido un mensaje a los empresarios presentes: "En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts y quizá algunas a ERC. Me faltan votos de los suyos".

El líder popular ha admitido que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos, pero sí ha mostrado su disposición a presentar una moción de censura con un único compromiso: convocar elecciones generales "inmediatamente" para que los ciudadanos decidan "qué Gobierno futuro e inmediato quieren".

