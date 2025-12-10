Manoli, jubilada, víctima de la inquiokupación y de la empresa de desalojo: "Es doblemente estafada"

Vive en Albacete, tiene 76 años y el pasado verano la que debía ser su 'edad dorada' se volvió un tormento. El alquiler de 430 euros con el que Manoli completaba su "muy justita" pensión de jubilación, dejó de llegarle. Su inquilino comenzó a incurrir en impagos constantes, se había convertido en inquiokupa.

Actualmente Manoli sigue sin percibir nada de ese alquiler, pero hasta este punto sus pérdidas son muy superiores dado que contrató los servicios de una empresa de desokupación, que le cobró 3.000 €, sin embargo la situación sigue siendo la misma y se han desentendido del caso de la anciana.

Desesperada, amenazada y camino a la ruina

Lejos de acceder a abandonar la vivienda propiedad de Manoli, el inquilino habría advertido que va a denunciarla por coacciones y acoso a la septuagenaria; Manoli asegura que le ha llamado para preguntarle, ante el reiterado impago, si se va a ir.

"Muy cabreada", reconoce sentirse por cómo se han desarrollado los últimos meses. Con la pensión que percibe y la precaria situación económica en la que este problema la ha sumido no puede comprarse un audífono que necesita con cierta urgencia.

"Enviamos el dinero, y ya no nos hizo ni caso"

"Contratamos una empresa de desokupación que mi hijo miró por internet", relata Manoli, que también explica cómo esta decisión supuso un nuevo quebradero de cabeza para Manoli y su familia.

Esta supuesta empresa de desalojo utilizaría una entrevista o alguna aparición en Antena 3 para servirse del logo en su página web, y así inspirar una mayor confianza a sus clientes potenciales. Al contactar con ellos, asegura Manoli, fueron atendidos por una persona "muy amable" que les indicó cómo debían efectuar el pago, después de hacerlo, 'si te he visto, no me acuerdo'.

Ante el panorama que en lugar de ir solucionándose parece complicarse a cada paso que ha dado Manoli, su salud se ha visto afectada y ha tenido que acudir varias ocasiones al hospital por sendos ataques de ansiedad: "No ha hecho ninguna gestión ¡Ninguna!".

