Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Okupación

Manoli, jubilada, víctima de la inquiokupación y de la empresa de desalojo: "Es doblemente estafada"

No es propietaria de muchas casas, ni mucho menos cuenta con una pensión con la que pueda permitirse una jubilación de excesos. Manoli está sufriendo las consecuencias de un inquiokupa y además podría haber sido víctima de una estafa por parte de una presunta empresa de desokupación.

Manoli, jubilada inquiokupada

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Vive en Albacete, tiene 76 años y el pasado verano la que debía ser su 'edad dorada' se volvió un tormento. El alquiler de 430 euros con el que Manoli completaba su "muy justita" pensión de jubilación, dejó de llegarle. Su inquilino comenzó a incurrir en impagos constantes, se había convertido en inquiokupa.

Actualmente Manoli sigue sin percibir nada de ese alquiler, pero hasta este punto sus pérdidas son muy superiores dado que contrató los servicios de una empresa de desokupación, que le cobró 3.000 €, sin embargo la situación sigue siendo la misma y se han desentendido del caso de la anciana.

Desesperada, amenazada y camino a la ruina

Lejos de acceder a abandonar la vivienda propiedad de Manoli, el inquilino habría advertido que va a denunciarla por coacciones y acoso a la septuagenaria; Manoli asegura que le ha llamado para preguntarle, ante el reiterado impago, si se va a ir.

"Muy cabreada", reconoce sentirse por cómo se han desarrollado los últimos meses. Con la pensión que percibe y la precaria situación económica en la que este problema la ha sumido no puede comprarse un audífono que necesita con cierta urgencia.

"Enviamos el dinero, y ya no nos hizo ni caso"

"Contratamos una empresa de desokupación que mi hijo miró por internet", relata Manoli, que también explica cómo esta decisión supuso un nuevo quebradero de cabeza para Manoli y su familia.

Esta supuesta empresa de desalojo utilizaría una entrevista o alguna aparición en Antena 3 para servirse del logo en su página web, y así inspirar una mayor confianza a sus clientes potenciales. Al contactar con ellos, asegura Manoli, fueron atendidos por una persona "muy amable" que les indicó cómo debían efectuar el pago, después de hacerlo, 'si te he visto, no me acuerdo'.

Ante el panorama que en lugar de ir solucionándose parece complicarse a cada paso que ha dado Manoli, su salud se ha visto afectada y ha tenido que acudir varias ocasiones al hospital por sendos ataques de ansiedad: "No ha hecho ninguna gestión ¡Ninguna!".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Pilar Vidal en Espejo Público.

Pilar Vidal cuenta el secretismo de Melissa Jiménez en sus 6 meses de embarazo de Fernando Alonso: "Hace semanas que sus compañeros le preguntaron"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Gripe

La gripe se dispara: la peor en 15 años a dos semanas de Navidad

Juristas sobre la sentencia contra el Fiscal General

Hablan dos juristas, sobre la sentencia al fiscal general: Del "no había secreto que revelar" al "cabía una condena mayor"

Manoli, jubilada inquiokupada

Manoli, jubilada, víctima de la inquiokupación y de la empresa de desalojo: "Es doblemente estafada"

Fedra Lorente
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la ruina de Fedra Lorente 'La Bombi'

Pilar Vidal en Espejo Público.
Relaciones

Pilar Vidal cuenta el secretismo de Melissa Jiménez en sus 6 meses de embarazo de Fernando Alonso: "Hace semanas que sus compañeros le preguntaron"

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final
MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final

El concursante del atril azul ha recordado en su presentación que ya había participado en el programa años atrás y que, esta vez, su meta era alcanzar la Gran Final.

“Una y la última”: la espectacular tirada de Alex en el Panel con Bote
MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE

“Una y la última”: la espectacular tirada de Alex en el Panel con Bote

Jorge Fernández le había pedido que lanzara con mucho cuidado ante el cercano ‘Pierde turno’.

Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín

Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín

Un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Joseba Arguiñano elabora un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Publicidad