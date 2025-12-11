Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Junts volverá a tumbar el techo de gasto al no registrase cambios en la propuesta del Gobierno

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, aseguraba que volverán a votar en contra del techo de gasto planteado por el Gobierno al no haberse registrado dichos cambios en su propuesta.

Imagen de archivo de Jordi Turull, y Miriam Nogueras, junto a Carles Puigdemont

Junts volverá a tumbar el techo de gasto | EFE

Ángela Clemente
Publicado:

Este jueves, el Pleno del Congreso vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028, lo que supone el paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, y la convalidación de los decretos para subir el salario de los funcionarios públicos y retrasar un año la entrada en vigor de 'Verifactu'.

Es la segunda vez en menos de un mes que los objetivos de estabilidad o senda de déficit se someterán a votación en la Cámara Baja, ya que el pasado 27 de noviembre el Gobierno los presentó, pero se rechazaron con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. La senda que se vota fija una hoja de ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

Para las comunidades autónomas se ha propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, que equivale a algo más de 5.000 millones de euros, mientras que para la Administración Central se ha propuesto un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.

Como es el mismo plan el que se presenta, los grupos parlamentarios no tienen previsto cambiar de posición con respecto a la que adoptaron en noviembre. Si finalmente se tumban los objetivos, el Gobierno pretende seguir adelante con la presentación de los Presupuestos, pero utilizando para ello la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2024 en el marco del plan fiscal estructural a medio plazo, exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas.

"Lo haremos una tercera vez"

Jordi Turull

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, aseguraba que volverán a votar en contra del techo de gasto planteado por el Gobierno al no haberse registrado dichos cambios en su propuesta: "Lo hicimos una vez, lo hicimos la segunda y si lo vuelven a proponer, lo haremos una tercera", señalaba.

En declaraciones a TV3, Turull calificaba de "un absoluto escándalo" la propuesta del Gobierno acerca del techo de gasto, ya que "el Estado se lo queda todo cuando los que tienen más necesidades de gasto, por cuestiones de necesidad social, son la Generalitat y los ayuntamientos".

Requisito previo a los Presupuestos

La senda de estabilidad, que contiene los objetivos de déficit y deuda para el sector público y sus diferentes administraciones, es un requisito previo a la elaboración de los Presupuestos, que tienen que adaptarse a esos límites para garantizar que cumplen con las metas fiscales pactadas con Bruselas.

