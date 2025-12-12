La UCO concluye que la trama de hidrocarburos destinó un millón de euros a comprar la voluntad de Ábalos, Koldo y Aldama

La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) ha emitido un nuevo informe sobre la presunta trama de los hidrocarburos en el que señala que la organización habría destinado hasta un millón de euros a influir en Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama. Una forma de 'comprar' la voluntad del exministro, su exasesor y el empresario.

De ese millón de euros, un total de 585.000€ habrían sido destinados a la compra de un chalet"previamente elegido" por Ábalos, mientras que Koldo y Aldama habrían recibido pagos en efectivo.

El chalet en cuestión está en Cádiz y Ábalos habría disfrutado de él desde julio hasta noviembre del año 2021. Pasados dos meses del cese de Ábalos, y "ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio Rivas ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas", tal y como señala el informe de la UCO.

La parte de Aldama

El empresario habría recibido un total de 292.416€ por parte de la presunta trama a través de la mercantil 'Have Got Time', que también oficializó la compra del chalet de José Luis Ábalos.

Según la UCO, esta cifra formaba parte de un "pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte".

La cantidad recibida por Aldama habría sido fraccionada en dos pagos, ambos camuflados como parte de un contrato de prestación de servicios entre 'Have Got Time' y una mercantil del propio Aldama, siendo el primero de 181.500€ y de 110.916€ el segundo, recibido un mes después.

La parte de Koldo

El informe UCO también acredita que Koldo García "si bien demorado en el tiempo, fue beneficiado de un contrato de trabajo instrumentalizado por una mercantil vinculada a Claudio Rivas".

Koldo habría recibido una nómina de 1.950€ en marzo de 2022 y, seis días después, habría percibido un total de 5.000 euros en concepto de adelanto.

La trama se infiltró en los ministerios de Ábalos, Maroto y Ribera

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señala que la trama de hidrocarburos, liderada presuntamente por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, no solo habría logrado infiltrarse en el ministerio de Transportes, dirigido por Ábalos, sino que habría hecho lo propio también en los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, liderados por aquel entonces por las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera.