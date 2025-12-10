Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez tras la detención de Leire Díez: "Decidido a seguir en el poder, pase lo que pase"

Esta legislatura, que ya cumple dos años, tiene una peculiaridad muy destacada, consistente en que no hay día sin un nuevo sobresalto. El último tiene como protagonista a uno de los personajes extravagantes, que se han hecho famosos en este periodo de gobierno de Pedro Sánchez: 'la fontanera del PSOE', Leire Díez, que se hizo presente en los titulares de los medios cuando se supo de su empeño por interferir en las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a Moncloa.

Leire Díez ha demostrado ser una caja de sorpresas. Ha sido detenida por otra causa judicial, distinta de la que tiene abierta desde hace meses. Se trata de un caso de supuesta corrupción, consistente en amañar contratos públicos, junto con Vicente Fernández, antiguo alto cargo, nombrado por Pedro Sánchez, por recomendación-directa de María Jesús Montero, con quien tiene una estrechísima relación política.

Este nuevo episodio problemático para Moncloa, se produce después de la sentencia que condena al fiscal general; en plena oleada de casos de acoso sexual; con Ábalos y Koldo García en prisión; con Cerdán a la espera de juicio; con el Gobierno en clara minoría parlamentaria; y sin presupuestos. Pero con Pedro Sánchez decidido a seguir en el poder, pase lo que pase.

