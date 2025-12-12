Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Último programa

El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"

Líder y lo más visto de la noche del miércoles, el concurso ha vuelto a triunfar en su segunda edición gracias a su combinación de lógica y entretenimiento.

El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La segunda temporada de El 1% llega a su fin con su octavo programa, el miércoles tras El Hormiguero. Por última vez en esta edición, Arturo Valls recibirá a 100 concursantes que se enfrentarán a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio.

Entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos. Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces no optarán a ningún premio, pero tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición.

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

La habilidad fuera de lo común con la que Stela deja a todos sorprendidos

Fantasía sexual.

¿Quiénes son los 'ABDL'? "Me excita ver a una chica en pañal, esa dominancia de verla humillada"

La ruleta de la suerte se cuela en las fiestas de un pueblo salmantino
MEJORES MOMENTOS | 12 DE DICIEMBRE

La ruleta de la suerte se cuela en las fiestas de un pueblo salmantino

Risotto de sobrasada con láminas de cabeza de jabalí, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Risotto de sobrasada con láminas de cabeza de jabalí, de Joseba Arguiñano

Papillote de lubina con champiñones, de Karlos Arguiñano: "Se hace en muy poco tiempo y mantiene todos los jugos"
Para 4 personas

Papillote de lubina con champiñones, de Karlos Arguiñano: "Se hace en muy poco tiempo y mantiene todos los jugos"

Una forma sencilla de disfrutar de una comida sensacional. Karlos Arguiñano ha elaborado esta lubina en muy poco tiempo en el horno, y que muy jugosa.

El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"
Último programa

El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"

Líder y lo más visto de la noche del miércoles, el concurso ha vuelto a triunfar en su segunda edición gracias a su combinación de lógica y entretenimiento.

Absuelto de agresión sexual.

Los 'influencers' dentro de prisión, la nueva moda de internet: "Me sorprende que no se den cuenta de que hacen directos en las celdas"

Coaches y Eva González La Voz 2025

VOTA: Tú decides quién será el ganador de La Voz 2025

Cándido Méndez

Cándido Méndez cuestiona el rescate de 'Plus Ultra' que investiga ahora la UDEF: "Como considerar estratégica la ferretería de la esquina"

Publicidad