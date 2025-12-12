El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"

La segunda temporada de El 1% llega a su fin con su octavo programa, el miércoles tras El Hormiguero. Por última vez en esta edición, Arturo Valls recibirá a 100 concursantes que se enfrentarán a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio.

Entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos. Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces no optarán a ningún premio, pero tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición.

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.