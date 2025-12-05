El empresario Marcos de Quinto: "PP y Vox sumados pueden hacer muchísimo daño al PSOE"

Los analistas políticos ponen estas preguntas sobre la mesa ¿A Sánchez le interesa aguantar lo máximo posible en Moncloa? ¿es sostenible que este Gobierno de coalición llegue a 2027? ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos elecciones generales? ¿qué dicen las encuestas? Según el análisis del profesor Fernández Villaverde "PP y PSOE están prácticamente empatados a 7,3 millones de votos" y parece que "no existe un escenario razonable en el que el PSOE pueda formar gobierno con sus aliados actuales" En el futuro ¿sería probable una gran coalición en España?

Escenario, elecciones generales

En 'Espejo Público' Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos y empresario, hace su análisis y explica que "la agrupación entre PP, Vox, incluso se acabó la fiesta, por primera vez en la historia de España desde la transición supera el 50% de los votos". De Quintos cree que "la estrategia por separado del PP y de Vox está haciendo y cubriendo un número de escaños también que jamás se han visto antes frente a la izquierda".

El exdiputado de Ciudadanos y empresario analiza la situación y según su opinión "el PP de alguna manera ha hecho cierto viraje hacia la socialdemocracia y se define casi como un partido anti-sanchista que no anti-socialista" mientras "VOX es anti-sanchista y anti-socialista". Para Marcos de Quinto "el PP lo que está tratando es de recuperar cierto votante desencantado con el partido socialista y de hecho en muchas de sus políticas tiene una convergencia con el partido socialista porque están de acuerdo en el pacto verde, están de acuerdo con la agenda 2030 " PP y Vox "sumados sí que pueden hacer muchísimo daño al PSOE".

Sobre el trasvase de votos De Quinto cree que Feijóo "tendría que estudiar si eso le está costando perder votos por el otro lado" pero "lo importante aquí es la suma y las dos estrategias suman". Vox sería ahora mismo el partido más votado entre los menores de 60 años, el PP entre los mayores de 60. VOX empieza a destacar entre los votantes de menores rentas, en los barrios obreros. "De alguna manera, y yo creo que eso ha sido un error del PP, el PP de alguna manera ha aceptado cierto "Estatu cuo". Los cinturones rojos de las grandes ciudades pertenecen a la izquierda".

Frente a este reparto de barrios, analiza Marcos de Quinto, "lo único que ha hecho Vox ha sido no aceptar ese reparto de barrios y como hay gente muy desencantada en estos momentos. La gente ahora no se puede comprar una casa, la gente ahora puede trabajar ... esa gente ha sido abandonada tanto por el PP que ya los tenía bastante abandonados pero también el PSOE ha abandonado totalmente a esa gente".

¿Podría darse un sorpaso de Vox?

El exdiputado de Ciudadanos y empresario cree que "PP hay muchos PP. Un PP más liberales, como puede ser el PP de Madrid, un PP que en estos momentos podría ser intercambiable ideológicamente con el PSOE, como puede ser el de Guardiola en Extremadura" Así que para De Quinto "todo depende de qué PP y qué modelo es el que quieran en estos momentos unificar." En su análisis en el programa "Espejo Público" el exdirigente de Ciudadanos asegura que "si te fijas en las declaraciones que hace Feijóo van encaminadas al antisanchismo, el problema es Sánchez, pero está evitando decir que el problema es el socialismo". Y sobre el PSOE cree que "se está guardando de alguna manera una carta en la manga: un PSOE donde Sánchez ya no estuviera".

¿Por qué crece Vox?

Sobre el incremento de intención de voto que registra el partido de Santiago Abascal para Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos y empresario, "Vox crece o porque lo está haciendo crecer el PSOE o Vox crece porque lo está haciendo crecer el PP" a estos supuestos De Quinto añade una tercera vía y es que "a lo mejor Vox crece porque lo está haciendo bien y porque está teniendo un programa coherente que no cambia, que no modifica y probablemente si Vox crece es porque la gente le gusta lo que Vox".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.