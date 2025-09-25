Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La AIReF reprocha al Gobierno que aún no haya un proyecto de presupuestos

La presidenta del organismo independiente que vela por que las cuentas públicas sean sostenibles ha lamentado además que España sea el único país de la Unión Europea que no ha presentado sus cuentas a Bruselas.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero

La presidenta de la AIReF, Cristina HerreroEFE

Lucía Piñar
Publicado:

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lanzado este jueves un duro mensaje sobre la situación de la política fiscal en España. En un acto organizado por Fedea, Herrero ha subrayado que nuestro país es actualmente “el único de la Unión Europea que no ha presentado plan presupuestario para 2025”.

En su intervención, la responsable de la AIReF ha descrito un escenario preocupante: “El marco fiscal nacional está completamente anestesiado. Vive sin objetivos, ya no sin presupuestos, que afectan al resto de administraciones públicas”.

Herrero ha insistido en que lo más grave no es solo la ausencia de unas cuentas aprobadas, sino la falta de un borrador, lo que provoca que su trabajo sea "completamente a ciegas" en la supervisión de las cuentas públicas: “Si por lo menos hubiera un proyecto, podríamos saber lo que el Gobierno pretende hacer porque, tarde o temprano, de una forma u otra, trataría de hacerlo”.

La presidenta de la AIReF ha sido tajante: “Es casi más grave que no haya proyecto de presupuestos que que no haya presupuestos. Con lo cual, estás completamente a ciegas". Asegura que ese es el factor que hace que la supervisión fiscal en ese contexto sea tan compleja.

Con estas palabras, Cristina Herrero ha querido poner el foco en la falta de planificación fiscal en España, una situación que, según alertó, dificulta no solo el control de las cuentas públicas, sino también la coordinación con las distintas administraciones.

