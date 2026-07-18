Compañerismo, exigencia y mucha lírica: los mejores momentos de Javier en 100 programas en Pasapalabra

Tras la apariencia de concursante serio, estudioso y tímido, Javier ha dejado ver durante sus primeros 100 programas en Pasapalabra una personalidad muy cercana, un sentido del humor con mucha flema y una forma de competir marcada por la exigencia y el compañerismo. Por esta naturalidad, se ha ganado el cariño de los espectadores y ha ido acumulando momentos memorables.

Rivales, compañeros, amigos... y familia

La aventura de Javier en Pasapalabra podría describirse con dos adjetivos: deportividad y compañerismo. Por eso, su relación con sus rivales es extraordinaria. Lo demuestra con David, su oponente desde su programa 30, y también la amistad que guarda con Alejandro, el concursante con quien empezó esta experiencia.

De hecho, Javier ha confesado la eliminación del de Pinto es el momento más triste que ha vivido en Pasapalabra. Lloró ese día, al igual cuando le dedicó la prueba final. Esa tarde, contó que mantenían la relación fuera del plató y que incluso recibía su ayuda para prepararse, lo que sigue ocurriendo actualmente.

Lo que también ha quedado patente con esta gran humanidad del concursante es lo familiar que es. Si hay una persona que hasta le ayuda con el estudio, es su madre: "Está opositando igual que yo", llegó a reconocer en un programa. Además, fue ella quien le presentó al casting.

Un sentido del humor con flema y confesiones inesperadas

Más allá de su imagen comedida y discreta, Javier tiene un gran sentido del humor. Gracias especialmente a sus conversaciones con Roberto Leal, Javier ha ido revelando algunos detalles muy personales. Fue sorprendente una de sus confesiones: "La carrera me la saqué en la cama". De hecho, este método de estudio le sigue dando buenos resultados para Pasapalabra.

El madrileño ha contado varias veces que duerme "como un lirón": ¡hasta doce horas seguidas! No obstante, hay algo que puede desvelarle: una palabra que se le enquista. De él sabemos incluso su llamativa dieta: no desayuna, resiste "hasta la hora de comer" y confiesa: "Luego no ceno".

Javier también ha demostrado tener una memoria prodigiosa, también para los números. Lleva sus cuentas al día, tanto de programas como de dinero acumulado, y no se le escapa ni un euro cuando Roberto trata de engañarle: "¡Vaya comisión!". Por eso, el presentador ya reconoce: "No se fía de mí".

Si los vaciles entre Javier y el presentador son frecuentes, el concursante también ha sorprendido con algún troleo a sus propios invitados. "La procesión va por dentro", dijo sobre su 'tranquilidad' teniendo la ayuda de Esther Arroyo y Miguel Diosdado.

Por cierto, varios invitados le han sacado un curioso parecido. Cuando habla, aseguran que es idéntico... ¡a Ernesto Sevilla!

Voz, lírica y versiones casi imposibles

Si hay un rasgo que ha terminado convirtiéndose en una de sus señas de identidad, ha sido su lado musical. Él mismo lo propició al confesar que es tenor y que se ha dedicado a la música durante una gran parte de su vida. Entre canciones, imitaciones y sorprendentes arranques operísticos, Javier ha regalado algunos de los momentos más singulares de su paso por el programa. Lo mismo cumple el deseo de Karina cantando 'Il mondo' que sorprende con 'Macho man' o entona el 'Nessun dorma' con Goyo Jiménez.

Como suena poca lírica en Pasapalabra, el gran desafío se lo pone Roberto: 'operizar' todo tipo de canciones. Lo ha hecho con el 'Ave María' de David Bisbal, versionando 'The final countdown', con un 'Only you' que dejó "muerta" a Nya de la Rubia, con 'Laura no está' de Nek y hasta con una canción infantil como 'Quisiera ser tal alta como la luna'. ¡Nada se le resiste!

Todo ello sin perder de vista lo que le ha llevado hasta este hito: un altísimo nivel de conocimientos y una constancia que le han permitido alcanzar la simbólica cifra de 100 programas en Pasapalabra. ¿Cuán lejos llegará? ¿Terminará esta experiencia llevándose el bote? Esos momentos aún están por disfrutar.

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