Blas Cantó revive la emoción de Manuel Carrasco con ‘Qué bonito es querer’

Blas Cantó, el ganador de la quinta edición de Tu cara me suena y uno de los mejores imitadores que han pasado por el programa, ha vuelto a casa para regalarnos una actuación única en la gran final de esta decimotercera edición.

Convertido en Manuel Carrasco, Blas Cantó ha conseguido emocionarnos con un tema cargado de sensibilidad y positivismo: ‘Qué bonito es querer’. ¡La energía del onubense estaba sobre el escenario!

Volver a ver a Blas en el plató de Tu cara me suena siempre es un lujo y un regalo y más con una actuación tan mágica y emotiva como esta. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas