Final | Invitado
Blas Cantó revive la emoción de Manuel Carrasco con ‘Qué bonito es querer’
El ganador de la quinta edición de Tu cara me suena no ha querido perderse la gran final de esta decimotercera edición.
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Blas Cantó, el ganador de la quinta edición de Tu cara me suena y uno de los mejores imitadores que han pasado por el programa, ha vuelto a casa para regalarnos una actuación única en la gran final de esta decimotercera edición.
Convertido en Manuel Carrasco, Blas Cantó ha conseguido emocionarnos con un tema cargado de sensibilidad y positivismo: ‘Qué bonito es querer’. ¡La energía del onubense estaba sobre el escenario!
Volver a ver a Blas en el plató de Tu cara me suena siempre es un lujo y un regalo y más con una actuación tan mágica y emotiva como esta. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo en el vídeo de arriba!
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