Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Poco cocinillas

Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano: “Yo cocinaba platos trampa en el cortejo a mi mujer”

El presentador de Tu cara me suena ha asegurado que no tiene mucho tiempo para la cocina y sólo se dedicaba a cocinar cuando quería conquistar a su mujer.

Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano

Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano: “Yo cocinaba platos trampa en el cortejo a mi mujer”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Manel Fuentes esta siendo un gran pinche para Joseba Arguiñano, a pesar de ello, el presentador de Tu cara me suena ha asegurado que le encanta comer pero que no pasa mucho tiempo en la cocina.

Judías verdes con solomillo marinado

¡Escándalo! Manel Fuentes concina junto a Joseba Arguiñano: Judías verdes con solomillo marinado

Con tono de broma, Fuentes ha afirmado que “yo cocinaba platos trampa cuando quería conquistar a mi mujer, hacía una pasta y le ponía un poco de foie y aceite de trufa y con eso se potencia todo” ha confesado el presentador.

Sobre si ahora sigue cocinando, Manel Fuentes ha dicho que “no paso mucho tiempo en casa”, por lo que la cocina se le resiste al conductor de Tu cara me suena.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

La confesión de Joseba Arguiñano a Antonio Resines

La confesión de Joseba Arguiñano a Antonio Resines: “Mi madre me daba la teta entre comanda y comanda”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Publicidad

Programas

J Kbello, en la final de Tu cara me suena

Las primeras palabras de J Kbello tras ganar la final: “Tu cara me suena se va a quedar en mi corazón toda la vida”

Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano

Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano: “Yo cocinaba platos trampa en el cortejo a mi mujer”

Compañerismo, exigencia y mucha lírica: los mejores momentos de Javier en 100 programas en Pasapalabra

Compañerismo, exigencia y mucha lírica: los mejores momentos de Javier en 100 programas en Pasapalabra

“¡Es el botón!”: Los coaches de La Voz Kids se divierten descubriendo objetos a ciegas
CONTENIDO EXCLUSIVO

¿Serán capaces de adivinar los coaches de La Voz Kids qué hay dentro de la caja?

Derrame cerebral
Actualidad

Juan Matute recuerda el derrame cerebral que cambió su vida: "Entre la vida y la muerte", ahora está casado y espera su primer hijo

María Parrado en Tu cara me suena
GALA FINAL

María Parrado, segunda clasificada en Tu cara me suena 13

La emoción de María Parrado se ha materializado en el escenario de Tu cara me suena de principio a fin y la medalla de plata la ha recibido entre lágrimas de alegría.

J Kbello en Tu cara me suena
¡ENHORABUENA!

J Kbello gana Tu cara me suena 13 en una noche repleta de lágrimas, talento y pura magia

J Kbello ya es campeón de Tu cara me suena 13, llevándose el beneplácito de una audiencia a la que ha ido conquistando gala tras gala.

Martín Savi, tercer clasificado de Tu cara me suena 13 tras protagonizar una ópera en la final

Martín Savi, tercer clasificado de Tu cara me suena 13 tras protagonizar una ópera en la final

Blas Cantó en Tu cara me suena

Blas Cantó revive la emoción de Manuel Carrasco con ‘Qué bonito es querer’

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena

¡‘Solo se vive una vez’! Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique desatan la fiesta como Azúcar Moreno

Publicidad