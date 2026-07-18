Poco cocinillas
Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano: “Yo cocinaba platos trampa en el cortejo a mi mujer”
El presentador de Tu cara me suena ha asegurado que no tiene mucho tiempo para la cocina y sólo se dedicaba a cocinar cuando quería conquistar a su mujer.
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Manel Fuentes esta siendo un gran pinche para Joseba Arguiñano, a pesar de ello, el presentador de Tu cara me suena ha asegurado que le encanta comer pero que no pasa mucho tiempo en la cocina.
Con tono de broma, Fuentes ha afirmado que “yo cocinaba platos trampa cuando quería conquistar a mi mujer, hacía una pasta y le ponía un poco de foie y aceite de trufa y con eso se potencia todo” ha confesado el presentador.
Sobre si ahora sigue cocinando, Manel Fuentes ha dicho que “no paso mucho tiempo en casa”, por lo que la cocina se le resiste al conductor de Tu cara me suena.
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