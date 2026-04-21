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Mejores momentos | 21 de abril

Javier sorprende con su versión de ‘Macho man’: “Nunca se había cantado tan operístico”

Iñaki Urrutia ha flipado con la improvisación del concursante tanto como Roberto Leal con la performance que ha hecho Lidia San José.

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Javier sorprende con su versión de ‘Macho man’: “Nunca se había cantado tan operístico”

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Alberto Mendo
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Javier no ha podido encadenar un segundo pleno en La Pista, pero sí otra victoria. Además, ha vuelto a sorprender con sus versiones operísticas de canciones que nada tienen que ver con la lírica, como ya hizo en el pasado programa con ‘Laura no está’, de Nek.

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En esta ocasión, Javier y David han viajado al año 1978. Ninguno ha reconocido el tema con el primer fragmento ni con un verso de la letra, pero sí ha empezado a sonarles con un poco más de música. Lo que ha sido definitivo es el título en español para traducirlo al inglés. Javier ha caído entonces en que se trata de ‘Macho man’ y, para asombro de todos, lo ha entonado con su gran voz de tenor.

Iñaki Urrutia se ha quedado flipando ante esta inusual versión: “Nunca se había cantado tan operístico”. De la misma manera, Roberto Leal ha alucinado con la performance de Lidia San José mientras sonaba la música, la única que se ha animado a bailar. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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