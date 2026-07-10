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Mejores momentos | 10 de julio

“No se fía de mí”: Roberto Leal explica el origen de la desconfianza de Javier en Pasapalabra

Al concursante no se le escapa ni un detalle, desde el número de programas que lleva hasta la cantidad de dinero acumulado: ¡73.800 euros!

“No se fía de mí”: Roberto Leal explica el origen de la desconfianza de Javier en Pasapalabra

“No se fía de mí”: Roberto Leal explica el origen de la desconfianza de Javier en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cada empate es como un oasis para los concursantes de Pasapalabra. Ambos aseguran su permanencia sin tener que pasar por la Silla Azul, ambos acumulan algo más de dinero y ambos cuentan con la tranquilidad de que su duelo se mantiene una tarde más. En el caso de Javier y David, ya van 19 veces con este resultado de tablas, en este caso tras un AlaZ de final frenético con el barcelonés salvándose con una respuesta decisiva.

Roberto Leal ha querido testar las sensaciones de los dos protagonistas. David ha asegurado que un empate es “una minivictoria”. Además, se ha alegrado cuando el presentador ha repasado que lleva 30.600 euros acumulados en 67 programas. “No sabía que tenía tanto”, ha reconocido.

En cambio, Javier no necesita que Roberto le haga de contable porque lleva al día todos sus números. En su caso, sabe que lleva ganados 73.800 euros en sus 97 tardes en Pasapalabra. “No se fía de mí”, ha confesado el presentador, que ha explicado cuándo y por qué empezó esa desconfianza. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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