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Mejores Momentos | 6 de abril

El increíble parecido de Javier con Ernesto Sevilla: “¡Es verdad, es él!”

Alberto Amarilla ha descubierto que la voz del concursante es muy parecida a la del actor y humorista.

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El increíble parecido de Javier con Ernesto Sevilla

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En su tercer y último programa como invitado en Pasapalabra, Alberto Amarilla ha descubierto un increíble parecido de Javier con Ernesto Sevilla del que nadie se había percatado hasta este momento.

Según ha dicho el intérprete, ambos tienen la misma voz. Roberto Leal, algo incrédulo, le ha pedido al concursante que dijese alguna frase emblemática del actor y humorista y no ha podido evitar reírse.

“¡Es verdad, es él!”, ha dicho el presentador bromeando con lo gracioso que sería juntarles a ambos. ¡Dale a play al vídeo y no te pierdas este increíble momentazo!

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