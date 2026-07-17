AlaZ | 17 de julio
Frenético toma y daca entre Javier y David en AlaZ: un acierto les separa antes del desenlace
En un duelo de gran ritmo y brillantes jugadas, el concursante madrileño se ha plantado con 22 aciertos y ha traspasado la presión a su rival en un final lleno de suspense.
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Javier y David han protagonizado un duelo vibrante en AlaZ, marcado por el intercambio constante de aciertos y por un ritmo altísimo desde los primeros compases. El barcelonés ha comenzado esta prueba aprovechando el pinchazo que su rival había tenido en el ¿Dónde Están? y que neutralizaba la victoria del concursante del equipo naranja en La Pista.
En una primera ronda muy igualada entre ambos atriles, las mejores jugadas han llegado a la hora de completarla. David ha logrado doce aciertos para llegar a 21, mientras que Javier ha firmado un tirón de once para situarse con 22.
Con un único acierto separándoles y todo por decidir, el desenlace se ha convertido en un ejercicio de tensión pura. Javier, sin ver claras más respuestas, ha tomado la iniciativa para decidir plantarse. No obstante, su estrategia obligaba a David a encontrar una última respuesta para alcanzar el empate. ¿Ha conseguido darle esa réplica para evitar la Silla Azul? ¡Revive este apasionante AlaZ en el vídeo y descubre su final!
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