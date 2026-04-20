Así suena ‘Laura no está’, de Nek, en la voz lírica de Javier en La Pista: “¡Qué pasada!”

Ya lo dijo, hace algunas semanas, Roberto Leal: uno de los grandes alicientes con Javier en La Pista será descubrir cómo suenan algunas canciones en versión lírica. De momento, se han dado pocas oportunidades porque al concursante se le resiste bastante esta prueba, pero al fin ha llegado un pleno con el que ha dejado a todos alucinados.

Javier, que ha viajado junto a David al año 1997, se ha encontrado con una canción emblemática. De hecho, Roberto ha hecho una confesión: “Con el corazón roto, la hemos bailado alguna vez”. El primer fragmento ha sido suficiente para identificar este temazo: ‘Laura no está’, de Nek.

La inspiración no le ha llegado de golpe a Javier, sino que ha necesitado tomarse unos segundos. La respuesta la ha dado cantando: sorprendiendo al hacer la versión operística de la canción. “¡Madre mía!”, ha exclamado Roberto ante esta inesperada interpretación. También los invitados se han quedado flipando: “¡Qué pasada!”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!