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Mejores momentos | 17 de julio

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

La cantante ha cogido la guitarra y ha cantado a capela, con Roberto Leal ayudando con la percusión y el público haciendo los coros. ¡Un éxito con sabor a vacaciones!

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Verónica Romero ha convertido Pasapalabra en una auténtica fiesta veraniega. La cantante, antes de terminar esta visita al concurso, se ha lanzado a interpretar ‘Agua pa’l calor’, el pegadizo tema que ha grabado junto a King África.

La invitada, antes del nuevo duelo en AlaZ entre David y Javier, ha charlado con Roberto Leal y ha recordado que está a punto de cumplirse el 25 aniversario de su edición de Operación Triunfo: “Donde empezó esta aventura en mi vida”. Por eso, ha querido hacerse este “regalazo” de dueto con sabor a verano.

Mientras Verónica ponía la voz y la guitarra, Roberto ha ayudado a la actuación aportando la percusión con mucho entusiasmo. El público, por su parte, se ha convertido en un coro improvisado. El resultado ha sido un cóctel de ritmo y buen rollo para bailar y disfrutar. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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