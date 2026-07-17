Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Verónica Romero ha convertido Pasapalabra en una auténtica fiesta veraniega. La cantante, antes de terminar esta visita al concurso, se ha lanzado a interpretar ‘Agua pa’l calor’, el pegadizo tema que ha grabado junto a King África.

La invitada, antes del nuevo duelo en AlaZ entre David y Javier, ha charlado con Roberto Leal y ha recordado que está a punto de cumplirse el 25 aniversario de su edición de Operación Triunfo: “Donde empezó esta aventura en mi vida”. Por eso, ha querido hacerse este “regalazo” de dueto con sabor a verano.

Mientras Verónica ponía la voz y la guitarra, Roberto ha ayudado a la actuación aportando la percusión con mucho entusiasmo. El público, por su parte, se ha convertido en un coro improvisado. El resultado ha sido un cóctel de ritmo y buen rollo para bailar y disfrutar. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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