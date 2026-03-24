El emotivo mensaje de Javier a Alejandro tras su eliminación de Pasapalabra: “Es un fenómeno”

La sorpresa ha saltado en Pasapalabra con la inesperada eliminación de Alejandro. El concursante, que parecía asentado después de 31 programas, ha sido víctima de lo imprevisible que siempre es la Silla Azul y ha dado el relevo a José, un aspirante procedente de Murcia e ingeniero informático de profesión.

De esta forma, Javier ha descubierto a su nuevo rival en El Rosco. En su charla con Roberto Leal al comienzo del programa, el madrileño ha felicitado a José y ha mandado un sentido mensaje a Alejandro, con quien ha compartido todo lo que lleva de experiencia en Pasapalabra.

“Sé que le va a ir genial en todo lo que haga porque es un fenómeno”, ha afirmado Javier. Además, ha destacado que Alejandro “tiene toda la juventud, toda la fuerza, toda la energía”, por lo que le ha deseado “todo lo mejor”. “Ha sido un verdadero honor y un placer compartir con él el tiempo que he estado aquí”, ha añadido. Roberto ha concretado que han sido 31 duelos en El Rosco y que se lleva 17.400 euros que confirman que ha sido un “buen concursante”. ¡Descubre este emotivo mensaje en el vídeo!