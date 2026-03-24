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Mejores momentos | 24 de marzo

El emotivo mensaje de Javier a Alejandro tras su eliminación de Pasapalabra: “Es un fenómeno”

El concursante madrileño ha querido despedirse de quien ha sido su compañero desde que llegó, hace 21 programas, con unas bonitas palabras.

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El emotivo mensaje de Javier a Alejandro tras su eliminación de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Publicado:

La sorpresa ha saltado en Pasapalabra con la inesperada eliminación de Alejandro. El concursante, que parecía asentado después de 31 programas, ha sido víctima de lo imprevisible que siempre es la Silla Azul y ha dado el relevo a José, un aspirante procedente de Murcia e ingeniero informático de profesión.

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Alejandro, eliminado en la Silla Azul tras 31 programas

De esta forma, Javier ha descubierto a su nuevo rival en El Rosco. En su charla con Roberto Leal al comienzo del programa, el madrileño ha felicitado a José y ha mandado un sentido mensaje a Alejandro, con quien ha compartido todo lo que lleva de experiencia en Pasapalabra.

“Sé que le va a ir genial en todo lo que haga porque es un fenómeno”, ha afirmado Javier. Además, ha destacado que Alejandro “tiene toda la juventud, toda la fuerza, toda la energía”, por lo que le ha deseado “todo lo mejor”. “Ha sido un verdadero honor y un placer compartir con él el tiempo que he estado aquí”, ha añadido. Roberto ha concretado que han sido 31 duelos en El Rosco y que se lleva 17.400 euros que confirman que ha sido un “buen concursante”. ¡Descubre este emotivo mensaje en el vídeo!

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Sorpresa en Pasapalabra: Alejandro, eliminado en la Silla Azul tras 31 programas

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